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Цяла структура на ДПС напусна Пеевски: Нови искри заради несъгласие с ръководството

12 юни 2026, 14:58 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цяла структура на ДПС напусна Пеевски: Нови искри заради несъгласие с ръководството

Цялата структура на ДПС в Нови пазар, област Шумен, напуска партията на санкционирания за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Всички 26 членове са обявили напускането си, съобщи "Шумен онлайн". Общинският лидер Талиб Исмаил потвърди пред "Клуб Z", че информацията е вярна, но отрече те да се присъединят в бъдеще към "Прогресивна България" или друга формация. Досегашните 7 съветници от ДПС в Нови пазар ще се обявят за независими на следващата сесия на местния парламент. Същото се очаква да направят и селските кметове от общината - общо шестима.

Само БСП има повече общински съветници в ОбС - 10, ГЕРБ разполага с трима, а ПП-ДБ - с един.

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"Неодобрение и сериозна критика срещу ръководството"

„Причина да вземем колективно решение да напуснем партията, е неодобрение и сериозна критика срещу политиката на ръководството на партията“, уточняват от ДПС-Нови пазар, без да споменават името на лидера Пеевски.

Вече е уведомен Областният съвет на ДПС - Шумен и централното ръководство на партията. Сред напусналите са всички кметове на населени места в община Нови пазар. Група на ДПС вече не съществува и в Общинския съвет в Нови пазар.

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„Решението не е инцидентно взето, не е и емоционално“, аргументираха се те.

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„Смятам, че тази отговорност, която поех пред гражданите, ще мога да я изпълня вече като независим. От доста време обмислях крайното решение. Мисля, че е дошло време за промяна. И самите наши съграждани, избиратели заявиха пред мен какви проблеми искат да бъдат решени“, заяви пред shumenonline.bg съветникът Юсеин Шакир.

Снимка: БГНЕС

След сагата в Кирково

В Шуменска област партийната структура в Нови пазар е първата, която колективно подава оставка и напуска ДПС. А първата в страната стана тази в община Кирково.

На 4 юни Общинският съвет на ДПС в Кирково обяви във Facebook, че подава оставка като партиен орган. Решението е било взето на заседание на структурата след натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията. Четири дни по-късно последва обрат - след среща със заместник-председателя на парламента от ДПС Айтен Сабри, изглежда, разногласията са изчезнали.

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От ДПС-Кирково тогава публикуваха и официална позиция, в която подчертават, че в местната структура имат проблем с някои от високопоставените шефове на движението, но не се споменаваше името на партийния лидер Делян Пеевски. От местната структура отбелязваха, че са провели заседание на 3 юни във връзка с политическата обстановка. На него са "обсъдени редица въпроси, свързани с действия и решения на представители на централното ръководство на партията, които според част от членовете не съответстват на принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешнопартиен диалог".

Според тях са били "изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство". Конкретно се назоваваха членове на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС в лицето на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който е зам.-председател на партията, и депутата Байрам Байрам. От позицията не ставаше ясно има ли в крайна сметка оставки и напускане.

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ДПС Шумен Делян Пеевски Нови Пазар
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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