Първите седмици на Радев като премиер: Какво свърши властта? (ВИДЕО)

Какво свърши правителството на Румен Радев за малко повече от месец? Actualno.com прави обзор на първите седмици на новата власт.

След встъпването на власт на партия “Прогресивна България”, действията на управляващите се насочиха към радикални промени в различни сектори на обществено-политическия живот.

Макар все още държавата да няма приет бюджет, депутатите ще работят за редица промени свързани с намаляне на партийните субсидии, по-висок таван на държавния дълъг и увеличение на пенсиите с 7,8% по т.нар. швейцарско правило.

Представилите на властта започнаха и работа свързана с регулацията на цените и овладяване на инфлацията у нас. На 8 юни, правителството представи инициативата „Кошница с грижа“, която предвижда намаление на част от храните с между 15 и 30 процента.

На първо четене влязоха и промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, въвеждане на нови понятия свързани с цените, въвеждане на регистър за тяхното проследяване по цялата верига и увеличаване на списъка с нелоялни практики от 13 на 33.

По линия на международната политика, новоназначеният министър на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече няма да предоставя оръжие от капитала на Българската армия на Украйна и призова Москва и Киев да седнат на масата за преговори за прекратяване на войната. В административен и кадрови план кабинетът „Радев“ даде ясен сигнал за подмяна на досегашния управленски апарат.

В ход е подготовката за избор на нови състави и ръководства на ключови държавни регулатори, сред които Централната избирателна комисия (ЦИК) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Партията декларира и намерение да събере необходимото конституционно мнозинство от две трети за преструктуриране на Висшия съдебен съвет (ВСС) и избор на нов главен прокурор, което определя като ключова стъпка за демонтаж на олигархичния модел.