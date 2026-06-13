Депутат от ПБ: Държавните шефове на “златна хранилка“, предприятията - на загуба

За спиране на автоматичния ръст на директорските заплати в държавни структури през вдигането на минималната работна заплата призова председателят на Подкомисията за контрол на публичните средства и депутат от “Прогресивна България“ Стефан Белчев. В профила си във “Фейсбук“ той написа, че докато редовият персонал в ключови сектори с години чака актуализация на заплатите, доходният таван за членовете на Управителните съвети (УС) и Изпълнителните директори буквално е “излетял в Космоса“: “Автоматичният скок: 50 процента ръст за 3 години (2024-2026). След обвързването на минималната работна заплата (МРЗ) с 50 процента от средната за страната се задейства лавинообразен ефект по веригата. Тъй като възнагражденията на ръководствата са обвързани с МРЗ чрез чл. 56 от ППЗУП, за три години техните основни заплати скочиха с близо 1,5 пъти! Този автоматичен ръст можеше и трябваше да бъде регулиран с твърди тавани, за да се избегнат бруталните социални дисбаланси“, пише Белчев.

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С тежки ликвидни проблеми

Този скок се случва в структури, които изпитват тежки ликвидни проблеми или са на ръба на оцеляването, като държавните болници. Лекарите, сестрите и санитарите излизат на протести за достойни възнаграждения, лечебните заведения трупат просрочени дългове, но заплатите на бордовете растат автоматично, отбелязва Белчев.

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Като друг пример той посочва Националния дворец на културата (НДК). “Емблематично дружество, което години наред генерира милионни загуби, но управлението му се радва на същата автоматична актуализация. 6-те държавни горски предприятия: редовите лесовъди работят на терен при тежки условия за ниски заплати, докато управителните им органи получават огромни възнаграждения“, допълва Белчев.

Нормативните “вратички"

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Той обяснява и кои са “вратичките“, които позволяват тези увеличения: “Използва се възможността за промяна в показателите за оценка (конкретно 4 и 5 от Приложение №2 към чл. 56 от ППЗУП - за финансов резултат и добавена стойност). С одобрението на ресорните министри тези показатели се пренаписват така, че изкуствено да поддържат високи бални оценки и високи месечни заплати. Извън управителните органи по чл. 56 голямото и тихо раздаване на порции за външни лица става през т.нар. Одитни комитети.

Тъй като законът изрично забранява на членовете на управителните съвети да влизат в тях, там се назначават изцяло външни кадри. Възнагражденията им масово се определят като сериозен процент от МРЗ или средна заплата за предприятието за едно-единствено заседание или направо месечна заплата. С експлозията на минималната заплата през последните три години техните доходи също скочиха автоматично с 50 процента за няколко часа формална работа на месец“, пише Белчев.

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Невидими “бонуси“ за “наши хора“

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“Извън официалните справки по чл. 56 и годишните тантиеми (допълнителни възнаграждения за ръководството, бел. ред.) в много дружества съществуват “невидими“ бонуси през Колективните трудови договори (КТД) или социални програми. Членовете на управителните органи често получават допълнителни суми за Коледа и Великден, разходи за облекло, почивка и диоптрични очила. Тези плащания остават скрити за обществото, но натоварват бюджетите. Тук идва бруталната политическа реалност, която малцина изричат на глас. Методиката за тези възнаграждения се определя изцяло с акт на Министерския съвет (ППЗУП).

И нека бъдем реалисти - никой досега нямаше политическата воля да промени правилата и да отреже рязко заплатите на “бордоваците“, защото след всяка рокада там биват назначавани “наши хора“. “Нашите хора“ бързо свикват със златните хранилки, а автоматичният ръст им е перфектното оправдание. Някои ще кажат, че е наивно да се вярва в промяна.

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Реалността често няма нищо общо с мечтите за справедливост. Но ако мълчим и се примирим, че “така работят нещата“, този институционален цинизъм никога няма да спре. Моята цел като финансист е да извадя схемата на светло и да насоча прожектора право в тях. Когато има публичен натиск, на „нашите хора“ им става много горещо“, посочва той.

Белчев настоява за спешна реформа в ППЗУП, строго лимитиране на възможностите за промяна на показателите и балните оценки и пълна прозрачност и забрана за скрити социални бонуси по КТД за висшия мениджмънт.

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