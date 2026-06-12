Радев очерта сроковете за ВСС: Изненадан е от Георги Кандев (ВИДЕО)

Министър-председателят е изненадан от поста във социалната мрежа на бившия главен секретар Георги Кандев. Причината е, че преди публикацията двамата са имали разговор. Припомняме, че главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска министерството във "Фейсбук", защото по думите му "да избира между поста и принципите си е невъзможно", което предизвика политическа полемика, но и нападки от страна на вътрешния министър, който му пожела успех в политическата кариера.

Какво са си казали с Радев?

"Веднага след като разбрах, че иска да бъде освободен от редиците на МВР, аз го поканих при мен. Изложи само и единствено лични мотиви. В никакъв случай служебни. Той сподели, че е доволен от своята работа в МВР и от своето отношение с министъра Иван Демерджиев. За мен този пост е изненада", каза още премиерът.

Относно това кой ще заеме поста гавен секретар, премиерът отговори, че се обмислят всички варианти. ОЩЕ: Георги Кандев напуска МВР

Новият състав на ВСС

Премиерът коментира и сроковете за новия състав на ВСС

Той е на мнение, че по-бързо трябва да се приеме Законът за съдебната власт, но и че той трябва да бъде добре обимслен. "Едва след това парламентът трябва да разгледа критериите за новите членове на ВСС. Нашето желание е това да стане възможно на-бързо, за да имаме възможност този ВСС да избере нов главен покурор", добави още Радев.