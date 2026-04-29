Имаме ли нужда от постоянно действащ ВСС: Конституционен съдия с анализ за съдебната реформа

Според конституционния съдия проф. Янаки Стоилов правилно се говори, че трябва да се пристъпи бързо към избор на нов ВСС и главен прокурор, но дали не трябва да се направят малко наброй и много важни промени в Закона за съдебната власт. Въпросът е дали имаме нужда от постоянен ВСС и вместо това да осигури по-голямо самоуправление, доведе до откъсване на тези, които управляват съдебната власт от хората, които са адресати на управлението, каза проф. Стоилов в студиото на БНТ. Още: Проф. Янаки Стоилов отхвърли спекулации за конституционни промени

Той добави, че трябва да бъдат създадени гаранции, с които съдиите, прокурорите и следователите трябва да има свободата да избират своите членове. „Върху съдебната власт не може да се изключи каквото и да било влияние, но проблемът е във функционирането в съвета да не се оказва политическо, икономическо и каквото и да било въздействие“, каза още проф. Янаки Стоилов.

Той изтъкна, че няма чудодейно решение, което да гарантира решаването на проблемите. Ако се изберат хора, които имат професионалните качества и необходимите лични качества да поемат отговорност, да поставят високи стандарти, тази ситуация ще се промени, добави проф. Стоилов.

По думите му може да се каже, че излизаме от политическата криза. На тези избори стана политически прелом, тъй като разместването на пластовете започна преди 5 години и сега гражданите намериха избор в лицето на доскорошния президент и „Прогресивна България“.

По думите му промяната стана възможност с мотив, че се повиши избирателната активност. Въпреки разнопосочните очаквания, трябва да бъде установено, че има една обща пресечна точка – това е очакването за една прозаична, но много отчетлива черта на класическата демокрация за равенство пред закона, коментира Стоилов.

Според него бъдещата власт ще бъде поставена на голямо изпитание как да отговори на очакванията. Има няколко водещи проблема пред „Прогресивна България“, отчете проф. Янаки Стоилов. А проблемите са – високото доверие от изборите и основните действия, които трябва да се свършват.

Той открои, че пред ПБ стоят важни задачи като финансово-икономическите. Още в първите дни ще се иска изясняване на истинската финансова картина. Друг важен и критичен въпрос е състоянието на енергетиката, където е необходим цялостен преглед на водената досега политика, посочи проф. Стоилов.

Следващият проблем са стъпки за повишаване индустриалния капацитет на страната и стимулиране производството на българска земеделска продукция.

