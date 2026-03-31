Войната в Украйна:

"Избирателен патриотизъм" или как предизборното лицемерие опитва да преиначи начина на работа на държавата

31 март 2026, 11:14 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
"Румен Радев, Крум Зарков и Наталия Киселова много добре знаят, че по Конституция първо Министерският Съвет подписва, после Народното събрание - ратифицира. А не обратното. Ратификацията от парламента идва **след подпис** на изпълнителната власт - така работи държавата, макар предизборното лицемерие да опитва да налага друго. Разбира се, парламентът може и да не ратифицира."

Това пише в профила си в социалните мрежи бившия депутат от "Продължаваме промяната" и шеф на кабинета на Кирил Петков в редовното правителство на четворната коалиция Лена Бориславова. Текстът й е по повод сключеното 10-годишно споразумение между България и Украйна, което даде повод за предизборни страсти на основните парламентарни сили.

"По-важното в случая обаче е, че подписването на това споразумение не е прищявка на отиващ си служебен кабинет (каквато безспорно бе скъпоструващият договор с Боташ), а изпълнение на решение на Министерския съвет от 2024 г., минало през всички нужни процедури, съгласувания и етапи. Тоест - това не е импровизация без време, а ДЪЛГОГОДИШНА държавна политика, провеждана от различни кабинети. И още нещо: плашенето, че „ще ни вкарат във война“, вече не върви. Тази реторика се изтърка още в края на 2022 г., когато стана ясно, че подкрепата за Украйна не е дързост, а позиция на страна от ЕС и НАТО, каквато е България. По-странното и жалкото е друго — фактът, че критиката към това споразумение идва от човека (и неговите съветници), който подписа „Боташ“ и задължи народа и страната си да плащат по 1 000 000 лева/ДЕН, без да получат нищо в замяна", пише Бориславова.

По думите и още е странно и да плашиш с въвличане във война, но да не можеш да си "поделиш" с Бойко Борисов заслугите за завода на "Райнметал" у нас, който ще произвежда … барут и снаряди.

"За какво си мислиш, че ще се ползват тия снаряди? В каква паралелна реалност изнасянето на военна помощ за Украйна от другите заводи в България било опасно, а тук нямало проблем по логиката на бившия главнокомандващ? Избирателният патриотизъм вече е прекалено прозрачен. Което е добре. Хубавото на опита за скандал около това споразумение с двугодишна подготовка е, че изобличава предизборното лицемерие и политически игрички. Лошото е, че България отново стои “странно” пред партньорите, а и инвеститорите от ЕС и НАТО.

Ивайло Илиев
