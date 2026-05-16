Арда взе реванш от Локомотив Пловдив за отпадането от Купата, Ботев Пд разкъса Черно море

Арда Кърджали и Ботев Пловдив записаха разгромни победи над Локомотив Пловдив и Черно море в мачове от 35-ия кръг на Първа лига, а по този начин завързаха битката за петото място в крайното класиране, което дава право на бараж за участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. Тимът на Александър Тунчев се наложи над „смърфовете“ с 4:0 като по този начин взе своеобразен реванш за тежката загуба от „черно-белите“ в първия двубой от полуфиналите в турнира за Купата на България. Ботев пък разкъса Черно море и спечели срещата помежду им с категоричното 5:0.

Антонио Вутов блести за Арда

Арда стартира ударно домакинството си на Локомотив Пловдив като още до 25-ата минута на първото полувреме тимът на Александър Тунчев водеше с класическото 3:0. И трите попадения на родопчани бяха дело на Антонио Вутов.

В началото на втората част кърджалийци стигнаха до четвърти гол. Негов автор стана Хюсеинов, който се възползва от отлично подаване на Вутов. До края на срещата повече попадения не паднаха и Арда се поздрави с трите точки.

Ботев изигра много силно второ полувреме срещу Черно море

В другия мач от Втора група Ботев Пловдив не остави никакви шансове на Черно море. Срещата на „Колежа“ започна с гол на Симеон Петров в 20-ата минута. До края на полувремето резултатът се запази и „канарчетата“ се оттеглиха на почивката с аванс.

През втората част Ботев рязко вдигна оборотите. „Жълто-черните“ реализираха три попадения в рамките на само 7 минути – между 50-та и 57-ма. Те бяха дело на Чагас, Кватенг и Никола Илиев. Около четвърт час преди последния съдийски сигнал Цонов се разписа и оформи крайното 5:0 за домакините.

Класирането във Втора група на Първа лига

След изиграването на днешните мачове Черно море остава на петото място във временното класиране с 54 точки. Шести е тимът на Локомотив Пловдив с 52. Арда събра 51 пункта в актива си и е на седмата позиция, докато Ботев Пловдив са осми с 46 точки. До края на шампионата остава още един кръг.

