"Светът се пренарежда": Журналист с коментар за Тръмп, Китай, Иран и "българския начин" в дипломацията

Журналистката Севда Шишманова коментира в предаването „Лице в лице“ на bTV новата геополитическа конфигурация около посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай, войната в Иран, ролята на Европа и мястото на България в международната политика. Според Шишманова залогът на визитата в Пекин е бил „много голям“, защото САЩ търсят дипломатически изход от кризата с Иран. „Очакванията бяха Тръмп по някакъв начин да постави на масата проблемите, които са свързани с Иран. И това най-вероятно се е случило“, смята журналистът.

Тя подчерта, че Китай е използвал ситуацията, за да постави свои ключови теми, най-вече въпроса за Тайван. „Китай със сигурност е поставил въпроса за Тайван и за това дали предстоящата доставка на оръжия от страна на Съединените американски щати ще бъде изпратена в Тайван“, допълни Шишманова.

По думите ѝ американският президент е бил „изключително предпазлив“ в публичните си изявления след срещата със Си Дзинпин: „Той даде да се разбере, че е постигнал съгласие от Китай, че Иран не може да има ядрено оръжие. Нито Си, нито Тръмп искат още една война“.

Според Шишманова най-важното послание от разговорите между Вашингтон и Пекин е било нежеланието за нов глобален конфликт. „Ключовото изречение беше, че нито китайският лидер Си Дзинпин, нито той искат още една война“, коментира тя.

По нейно мнение конфликтът между Иран, Израел и САЩ има огромно отражение върху световната икономика и системите за сигурност. „Тежестта на войната в Иран е много голяма за света. Тя е определяща по отношение на икономиката, но и по отношение на системите за сигурност, които се пренареждат“, допълни журналистът.

Тя смята, че вниманието на САЩ постепенно се измества от Украйна към Близкия изток и Азия и по думите ѝ Украйна изглежда изолирана и в крайна сметка войната в Украйна остава встрани от глобалния фокус, въпреки продължаващите руски атаки.

Севда Шишманова отправи критики към липсата на прозрачност в решенията на българските власти, особено по темата за сътрудничеството със САЩ. Поводът за коментара бяха американските самолети в София. Тя подчерта, че обществото има нужда от ясни аргументи, когато правителството взема решения по чувствителни международни теми: „Когато българското правителство взема решение, то трябва да може да го аргументира. Независимо какво му коства“.

Според нея липсата на откритост поражда страхове и конспиративни теории. Шишманова даде и любопитен пример с популярния сериал The Diplomat, където се споменава т.нар. bulgarian way в дипломацията. „Това е, че едно се казва, а друго се прави“, обяви журналистът.

