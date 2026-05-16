Демерджиев: МВР проверява откъде идват богатствата на Делян Пеевски

16 май 2026, 9:45 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР прави и ще прави всичко възможно, за да установи откъде идват огромните богатства на Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Нова телевизия. Той допълни, че информацията за пътуваните на депутата с частни самолети до Дубай, която е в МВР е проверено, но по-голяма част от данните са извън министерството.

Демерджиев изрази недоумение как лице, санкционирано по закона "Магнитски", може да си позволи подобен лукс. По думите му не е изключено полетите да са били финансирани от други лица, но уточни, че това следва да бъде установено от разследващите органи.

Относно свалената охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на Делян Пеевски, силовият министър обясни, че това не е политическо решение. „Това е акт на законност и справедливост. Никой не може да седи над закона. Тези двама души ползват държавна охрана повече от 10 години. Нямам представа колко пари е струвала тази охрана, но се надявам да се разбере, както и на какво основание е била поставена тя“, каза той.

Демерджиев беше категоричен, че на обществото са му нужни полицаи, които да са на улицата, а не да пазят определени хора.

Министърът на вътрешните работи каза, че изборите са свършили и сега хората очакват да противодействат на престъпността, да видят, че има борба с наркоразпространението, с икономическата престъпност. „Всичко това, плюс пътната безопасност, са основните проблеми. Няма да броим фишове, а ще изкараме полицаите и камерите от храстите и ще застанем ясно, за да има превенция“, каза той.

На въпрос ще има ли чистка в системата, Демерджиев каза, че не може да каже колко хора ще смени. Но беше категоричен, че няма да сменя хора необосновано.

Относно заплатите в системата силовият министър обясни: “Не очаквайте в този бюджет да видите увеличения на заплатите. Няма да има автоматично пренасяне на числа. Нека в този бюджет, който се прави много бързо, да няма голяма критичност и очаквания. Но за следващия ще се отразяват реални резултати и политики“.

МВР Делян Пеевски полицаи Иван Демерджиев
Виолета Иванова Редактор
