16 май 2026, 21:43 часа 752 прочитания 0 коментара
Шаби Алонсо се договори с Челси, испанецът подписва дългосрочен договор със „сините“

Шаби Алонсо е постигнал договорка с ръководството на Челси да стане новия мениджър на тима. Новината бе съобщена от трансфения гуру Фабрицио Романо. Както е известно, в последните седмици шефовете на лондончани усилено търсиха нов наставник, след като през този сезон вече смениха няколко треньори. В момента „сините“ са водени от Калъм МакФарлън, който обаче е временен мениджър и ще напусне поста си след края на настоящата кампания.

Назначението на Алонсо ще бъде обявено до дни

Фабрицио Романо е категоричен, че Челси и Алонсо са си стиснали ръцете и всичко по договора между двете страни е уточнено. По думите му испанският специалист ще подпише дългосрочен контракт с лондонския клуб. Той ще бъде за срок от 4 години, което означава, че ако го изпълни, бившият халф ще остане на „Стамфорд Бридж“ до лятото на 2030-та. Очаква се назначението на Алонсо да бъде обявено офицално в следващите дни, а той веднага да започне работа по лятната селекция.

Бившият халф е без работа от средата на януари

Шаби Алонсо е без работа от средата на януари, когато бе уволнен от Реал Мадрид. Преди това 44-годишният специалист бе начело на германския Байер Леверкузен, като бе с основна заслуга за спечелването на първата титла в историята на „аспирините“.

