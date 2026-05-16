Шаби Алонсо се договори с Челси, испанецът подписва дългосрочен договор със „сините“

Шаби Алонсо е постигнал договорка с ръководството на Челси да стане новия мениджър на тима. Новината бе съобщена от трансфения гуру Фабрицио Романо. Както е известно, в последните седмици шефовете на лондончани усилено търсиха нов наставник, след като през този сезон вече смениха няколко треньори. В момента „сините“ са водени от Калъм МакФарлън, който обаче е временен мениджър и ще напусне поста си след края на настоящата кампания.

Назначението на Алонсо ще бъде обявено до дни

Фабрицио Романо е категоричен, че Челси и Алонсо са си стиснали ръцете и всичко по договора между двете страни е уточнено. По думите му испанският специалист ще подпише дългосрочен контракт с лондонския клуб. Той ще бъде за срок от 4 години, което означава, че ако го изпълни, бившият халф ще остане на „Стамфорд Бридж“ до лятото на 2030-та. Очаква се назначението на Алонсо да бъде обявено офицално в следващите дни, а той веднага да започне работа по лятната селекция.

🚨🔵 Xabi Alonso will be announced as new Chelsea manager very soon on a FOUR year contract, valid until June 2030.



Everything agreed as Xabi will be in London in the next days to start this new chapter.



Understand he’ll be very much involved in Chelsea summer transfer plans. pic.twitter.com/zTdoDjajDA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Бившият халф е без работа от средата на януари

Шаби Алонсо е без работа от средата на януари, когато бе уволнен от Реал Мадрид. Преди това 44-годишният специалист бе начело на германския Байер Леверкузен, като бе с основна заслуга за спечелването на първата титла в историята на „аспирините“.

