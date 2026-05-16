Г-н Радев, прогресивно ли е? Сигнал, че държавата замита имотни измами като унищожава доказателства (ВИДЕО)

"Г-н Радев, това ли е новият модел? Прогресивно ли ви е?". Този въпрос поставя лидерът на гражданското движение "БОЕЦ" Георги Георгиев, който днес, 16 май, отиде в Първо РПУ, за да подаде сигнал, че в почивен ден (събота) в Агенцията по вписванията се унищожават документи и доказателства, които могат да уличат някого в престъпления. Георгиев поиска от полицията да отиде на място и да провери.

Председателят на БОЕЦ потвърди впоследствие, че в сградата на Агенцията по вписванията има служители и твърди, че там се унищожават документи - въпросът е какви. На неговите въпроси не е отговорила изпълнителният директор на агенцията Даниела Митева, както и от МВР. А изрично Георгиев подигна въпроса дали има заповед за извънреден труд (в почивен ден) и съответно какво пише в тази заповед - на място той получи потвърждение, че има хора, работещи извънредно, както личи и от видеозаписа.

"Ако и МВР се сниши, значи новите управляващи разтварят чадъра над мега схемата за имотни измами и изчезналите над 2000 нотариални акта на имоти в София, а показната акция от последните дни е само димка за отвличане на вниманието от разследването на БОЕЦ!", написа Георгиев, като публикува ВИДЕО, в което каза, че не са подавали сигнал, на база на която да има заповед за проверка - нещо, което правосъдният министър казал според Георгиев. Той каза и, че никой от правосъдното министерство не се е свързвал с БОЕЦ по случая:

