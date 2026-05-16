Спорт:

Г-н Радев, прогресивно ли е? Сигнал, че държавата замита имотни измами като унищожава доказателства (ВИДЕО)

16 май 2026, 21:33 часа 1034 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Г-н Радев, прогресивно ли е? Сигнал, че държавата замита имотни измами като унищожава доказателства (ВИДЕО)

"Г-н Радев, това ли е новият модел? Прогресивно ли ви е?". Този въпрос поставя лидерът на гражданското движение "БОЕЦ" Георги Георгиев, който днес, 16 май, отиде в Първо РПУ, за да подаде сигнал, че в почивен ден (събота) в Агенцията по вписванията се унищожават документи и доказателства, които могат да уличат някого в престъпления. Георгиев поиска от полицията да отиде на място и да провери.

Още: БОЕЦ разкри ужасяваща безстопанственост и мега схема на имотната мафия: 2000 нотариални акта на имоти в София са изчезнали

Председателят на БОЕЦ потвърди впоследствие, че в сградата на Агенцията по вписванията има служители и твърди, че там се унищожават документи - въпросът е какви. На неговите въпроси не е отговорила изпълнителният директор на агенцията Даниела Митева, както и от МВР. А изрично Георгиев подигна въпроса дали има заповед за извънреден труд (в почивен ден) и съответно какво пише в тази заповед - на място той получи потвърждение, че има хора, работещи извънредно, както личи и от видеозаписа.

"Ако и МВР се сниши, значи новите управляващи разтварят чадъра над мега схемата за имотни измами и изчезналите над 2000 нотариални акта на имоти в София, а показната акция от последните дни е само димка за отвличане на вниманието от разследването на БОЕЦ!", написа Георгиев, като публикува ВИДЕО, в което каза, че не са подавали сигнал, на база на която да има заповед за проверка - нещо, което правосъдният министър казал според Георгиев. Той каза и, че никой от правосъдното министерство не се е свързвал с БОЕЦ по случая:

Още: Акция срещу имотни измами: Задържана е ключова фигура

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имоти Агенция по вписванията Движение БОЕЦ имотна мафия Сдружение БОЕЦ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес