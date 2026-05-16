Дават 130 апартамента на уязвими домакинства: Ето кой ще се възползва?

Министерството на социалното сближаване и семейството на Гърция има за цел да обяви първите търгове за жилищно строителство чрез новата „социална компенсация“ до края на 2026 г. В първата фаза за тази цел ще бъдат използвани осем обществени имота, от които четири се намират в Паяния, Лариса, Каламата и Пиргос, предаде гръцкото издание Kathimerini.„В тези имоти смятаме, че е възможно да се построят общо 400 нови апартамента, от които поне 130 ще бъдат разпределени изключително на уязвими домакинства, с намален наем", казва пред гръцкото издание Константинос Глумис-Ацалакис, генерален секретар по демографска и жилищна политика.

Въз основа на настоящите технически и икономически допускания на модела за социално компенсиране, част от жилищните единици (30%) ще бъдат на разположение за достъпно отдаване под наем, докато останалата част (70%) ще бъде използвана за осигуряване на устойчивост на развитието.

Схемата води до над 130 жилищни единици на достъпни цени, в допълнение към другите жилищни единици, предвидени в цялостния модел на развитие. Точните цифри ще бъдат финализирани след пълната градска планова, техническа и конкурентна зрялост на имотите.

Защо не е имало компенсации досега?

Опитвайки се да оцени причините, които не са позволили активирането на социалните компенсации до момента, въпреки че първоначалната институционална рамка е приета през 2022 г., Ацалакис обяснява, че „беше установено, че първоначалната рамка се нуждае от допълнителна специализация и функционално подсилване“, което беше направено с реформата, приета в закон миналата есен.

„В първоначалната регулация изпълнителят получаваше в замяна само управлението и отдаването под наем на имота от възложителя, докато с новата регулация той може да поеме собствеността и върху част от построените имоти, но като поне 30% остават в държавата и са налични за социално отдаване под наем. Това също така подчертава способността на местните власти да сключват договори за социално обезщетение за развитието на своя имот", казва Ацалакис.