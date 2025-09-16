Извънредната инициатива на Пеевски за Борд по водите се изстреля скоростно - премиерът свика първо заседание

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември тази година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза у нас. В рамките на заседанието, което е с начален час 12 ч. на 16 септември в сградата на Министерски съвет, ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме, обяви правителствената пресслужба.

"Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи", посочват още от пресцентъра на Министерски съвет.

Още: Пеевски поиска, управлението ще изпълнява: Национален борд по водите трябва да създаде МС, решиха депутатите

В борда участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

Пеевски поиска, парламентът гласува създаване на борда

На 3 септември Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици (т.е. до 17 септември) да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. Решението бе взето по време на първото заседание на депутатите от есенната пленарна сесия и срещна подкрепата на 127 представители от управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП, както и от "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, санкциониран за корупция по "Магнитски" от САЩ и Великобритания. Осем депутати бяха против, а 28 се въздържаха.

Още: "Борим се срещу безхаберието": Плевен отново излезе на протест заради безводието

Снимка: БГНЕС

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на безводието в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители. Припомняме, че на 21 август, на извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, свикано от председателя на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова по искане на Делян Пеевски, депутатите одобриха проекта на решение, който моментално влезе в зала още в първия работен ден.

Още: На комисия: Създават Борд по водите - министерства и общини с ангажименти

За всяко едно ведомство, което е включено в борда, има разписани конкретни задачи, а новосъздаденият Национален борд ще трябва да докладва напредъка по решението на Народното събрание пред парламента всеки месец.

"Това решение беше обсъдено в ситуация на извънредност, ние от ПП-ДБ не го подкрепихме по време на комисия по две прости причини - въпросното решение е нелепо", коментира бившият икономически министър и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов на 3 септември. "Това, което се случва в момента, е, че управляващите искат да задължат своите колеги в Министерския съвет да си свършат работата, защото те не си я вършат. Как може да задължаваме институции да проверяват има ли кражби, или няма, да проверяват за алтернативни източници за напояване - и то сега, при положение че има толкова граждани на воден режим?", попита той и подчерта, че по този начин се създават ненужни огани за управление. Вече има създаден Висш консултативет съвет по водите, припомни Богданов.

Още: Вода за училища и детски градини в Плевен ще има, но кризата е далеч от решение

Снимка: БГНЕС

Младен Шишков, като един от вносителите, припомни, че 6 месеца по време на временната комисия, чиято основна цел бе да установи всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната, всички коментирали, че е нужно да се създаде един орган за управление на водите. Необходимо е централизирано управление на водите и някой да сложи шапка на управлението им, "а сега в един момент от ПП-ДБ казват, че не са съгласни", аргументира се депутатът от ГЕРБ-СДС тогава.

"Ползват Закона за водите като изтривалка", коментира в сутрешния блок на БНТ в края на август бившият министър на околната среда Асен Личев във връзка с безводието. Според него отговорността за управлението за водите се размива. "Има една стратегия за развитие на водния сектор от 2012, в която беше заложено Законът за водите да бъде чист само за водите, а сега в него е включено ВиК, напояването, затова няма единно управление", каза той.

Още: Пеевски предлага, парламентът приема: Може да има промени в определянето на цените за водата и ВиК