Желязков откри Борда по водите, обеща "честно управление" на парите (ВИДЕО)

Премиерът Росен Желязков откри първото заседание на Национален борд по водите, в който са включени редица министерства, общините и Българската банка за развитие (ББР). Неговата цел е да се предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза у нас. Министерски съвет получи срок от две седмици да сформира групата, след като управляващото мнозинство в Народното събрание одобри решението на 3 септември.

Преди това санкционираният за корупция по "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски поиска извънредно заседание на ресорната парламентарна комисия, на която бе гласувано създаване на борда, а после темата светкавично се пренасочи към пленарна зала за окончателно одобрение: Извънредната инициатива на Пеевски за Борд по водите се изстреля скоростно - премиерът свика първо заседание.

Премиерът видя лошо управление и лоша инфраструктура

Проблемът с водоснабдяването през последните години "не само не се решава, но и се задълбочава", каза Росен Желязков в началото на заседанието на 16 септември. "Въпросът е част от липсата на целенасочени, координирани действия между институциите – между държавата и общините, между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност по въпросите с тази тематика".

"Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме: климатичните промени; намаляването на валежите и неравномерните валежи; засушаването; свидетели сме на начините, по които природата отвръща с различни стихии, в това число с пожарите тази година; лошото планиране и управление на природните ресурси; лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции във ВиК инфраструктурата в общините; лошата експлоатация, която би трябвало да служи за напояване, промишлени и битови нужди", отчете премиерът.

Според него има лоша комуникация, "лоша информираност, възможност за конфликтност между населението на различни общини при използване на един и същ воден ресурс".

"Тежка отговорност"

Бордът "следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход при управление на водните ресурси, при планиране на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработване на нови водоизточници, при управление на речните корита, защото проблемите, свързани с естествения отток напролет, се превръщат в проблеми и с наводнения", каза още премиерът.

Той се обърна към министрите и представителите на останалите органи, които влизат в борда: "Трябва отговорно да намерим и да реализираме решенията. Неслучайно част от борда е и ББР, чиято капитализация преди известно време има за цел именно такива целенасочени инвестиции с ресурса, с който разполагаме. Ние нямаме оправдание за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно, почтено, под надзора на обществото", каза Желязков.

В борда участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

