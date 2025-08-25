"Ползват Закона за водите като изтривалка": Бивш министър за безводието

"Ползват Закона за водите като изтривалка", коментира в сутрешния блок на БНТ бившият министър на околната среда Асен Личев във връзка с безводието. Според него отговорността за управлението за водите се размива. "Има една стратегия за развитие на водния сектор от 2012, в която беше заложено Законът за водите да бъде чист само за водите, а сега в него е включено ВиК, напояването, затова няма единно управление", коментира Личев.

Според него този закон е трябвало да бъде създаден отдавна. "Не мога да разбера какво им пречи да го внесат. Тогава ще разберат българските граждани каква е отговорността на министъра на околната среда и каква е отговорността на министъра на регионалното развитие", смята Личев.

По думите му днес вместо да е там, пред гражданите трябвало да се изправи министърът на регионалното развитие, тъй като ВиК Плевен е сто процента държавно дружество.

Критики към мерките на властта

Асен Личев обърна внимани на временната комисия по безводието и на последното извънредно заседание на ресорната комисия по околна среда, с което се взе решение за създаване на Национален борд по водите.

Според него обаче той ще повтори Консултативния съвет по водите, който и сега съществува.

"Очите са им само в парите, а не в стартиране на стратегически мерки", смята още Личев. ОЩЕ: Бивш екоминистър: Законът за водите е правно чудовище