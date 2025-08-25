Войната в Украйна:

"Ползват Закона за водите като изтривалка": Бивш министър за безводието

25 август 2025, 08:58 часа 337 прочитания 0 коментара
"Ползват Закона за водите като изтривалка": Бивш министър за безводието

"Ползват Закона за водите като изтривалка", коментира в сутрешния блок на БНТ бившият министър на околната среда Асен Личев във връзка с безводието. Според него отговорността за управлението за водите се размива. "Има една стратегия за развитие на водния сектор от 2012,  в която беше заложено Законът за водите да бъде чист само за водите, а сега в него е включено ВиК, напояването, затова няма единно управление", коментира Личев. 

Според него този закон е трябвало да бъде създаден отдавна. "Не мога да разбера какво им пречи да го внесат. Тогава ще разберат българските граждани каква е отговорността на министъра на околната среда и каква е отговорността на министъра на регионалното развитие", смята Личев. 

По думите му днес вместо да е там, пред гражданите трябвало да се изправи министърът на регионалното развитие, тъй като ВиК Плевен е сто процента държавно дружество.

Критики към мерките на властта

Асен Личев обърна внимани на временната комисия по безводието и на последното извънредно заседание на ресорната комисия по околна среда, с което се взе решение за създаване на Национален борд по водите.

Според него обаче той ще повтори Консултативния съвет по водите, който и сега съществува. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Очите са им само в парите, а не в стартиране на стратегически мерки", смята още Личев. ОЩЕ: Бивш екоминистър: Законът за водите е правно чудовище

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
безводие Закон за водите Асен Личев Борд по водите
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес