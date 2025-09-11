Вода за училища и детски градини в Плевен ще има, но кризата е далеч от решение

Детските градини и училища в Плевен ще бъдат осигурени с вода. Новата учебна година ще започне присъствено въпреки кризата, увери пред БНТ новият областен управител на Плевен Марин Мачев. Очаква се до 12 септември 2025 г. да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития вчера първи сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа. Това е първият готов сондаж и се работи по още два.

Водната криза в Плевен и Брезник: Кметът на Перник със съвети

Ремонти

Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далече от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер. Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби на вода и каква от лошата инфраструктура.

Още: След жълтия картон от Желязков: Областният управител на Плевен е освободен

Снимка: iStock

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", заяви инж. Марин Мачев, областен управител на Плевен.

Загубите

Още: "Не сме в пустиня, дайте вода": Плевен отново протестира срещу безводието (ВИДЕО)

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни Емил Пеев, председател на Кризисната комисия.

Безводието, корупцията и какво е решението на проблема: Говори Борислав Сандов