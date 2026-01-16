Войната в Украйна:

Явор Гечев: Ако Румен Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните играчи

16 януари 2026, 18:47 часа 137 прочитания 0 коментара
Явор Гечев: Ако Румен Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните играчи

„Огромното желание на българите е президентът да се включи в изборите“, заяви Явор Гечев, съветник на Румен Радев и бивш министър на земеделието. Ако Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните политически играчи“, заяви още той.  По думите на президентския съветник, при срещите си с граждани Румен Радев все по-често чува призиви да излезе на „реалния политически терен“.

Още: Изкуква и се прибира: Борисов за изявите на президента, иска ГЕРБ да бъдат готини (ВИДЕО)

„Това не е ултиматум, а желание на огромна част от българските граждани. Дали и кога – само президентът може да го каже. И вероятно ще е, когато най-малко се очаква“, посочи той.

Още: "Ние първи надигнахме глас от площадите за явлението, което се задава": АПС върна веднага третия мандат на Радев

Гечев заяви, че лично не разполага с информация за взето решение за създаване на партия, но подчерта, че около президента има достатъчно експерти, които биха могли да формулират политики и програма в кратки срокове. „Може и без структури, и без готова програма. Това е най-лесната част. Трудното е управлението след това“, допълни той.

Още: Костадинов изригна срещу "бъдещия бивш президент": Разкри зависимостите си! Работи за коалиция с ПП-ДБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Явор Гечев Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес