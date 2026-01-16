Явор Гечев: Ако Румен Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните играчи

„Огромното желание на българите е президентът да се включи в изборите“, заяви Явор Гечев, съветник на Румен Радев и бивш министър на земеделието. Ако Радев се появи на политическия терен, ще измете сегашните политически играчи“, заяви още той. По думите на президентския съветник, при срещите си с граждани Румен Радев все по-често чува призиви да излезе на „реалния политически терен“.

„Това не е ултиматум, а желание на огромна част от българските граждани. Дали и кога – само президентът може да го каже. И вероятно ще е, когато най-малко се очаква“, посочи той.

Гечев заяви, че лично не разполага с информация за взето решение за създаване на партия, но подчерта, че около президента има достатъчно експерти, които биха могли да формулират политики и програма в кратки срокове. „Може и без структури, и без готова програма. Това е най-лесната част. Трудното е управлението след това“, допълни той.

