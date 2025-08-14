"Като латиноамерикански наркобос": Човек на Пеевски атакува президента заради кортежа му (ВИДЕО)

Депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов поднови публичния си конфликт с президента Румен Радев. Поводът този път е ситуация във Варна, при която движението е било спряно заради президентски кортеж от седем автомобила. Стоянов е изпратил официални въпроси до президентската администрация, настоявайки да разбере кой е разпоредил кортежът да бъде "в този вид" – дали решението е взето от Националната служба за охрана (НСО) или е дошло "от друго място".

Бившият министър пита също дали в автомобилите са пътували други лица с висока степен на застрашеност или "други граждани – служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини".

"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава", пише Стоянов в социалните мрежи.

Обвинения за спорно помилване

В писмо, адресирано до Радев на 14 август, Стоянов твърди, че през 2022 г. президентската администрация е помилвала мъж на име Огнян Атанасов, осъден за наркотрафик в Гърция.

По думите му, на Атанасов са опростени 10 от общо 15 години присъда "лишаване от свобода", наложена от гръцки съд. Това се е случило след екстрадирането му в България за изтърпяване на наказанието.

Стоянов допълва, че помилваният, известен с прякора "Тополнишкия", е бил задържан отново през февруари 2025 г. от ГДБОП – този път по подозрение за сделка с 4 кг кокаин.

Напрежението

Това не е първият сблъсък между Калин Стоянов и Румен Радев. През 2024 г. президентът отказа да издаде указ за назначаване на служебен кабинет с премиер Горица Кожарева, тъй като в нейния списък с министри беше включен Стоянов за вътрешен министър.

Стоянов оглавяваше МВР и по време на редовния кабинет на "сглобката", и в служебното правителство на Димитър Главчев. След напускането на министерството той се присъедини към листите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски в "ДПС - Ново начало".