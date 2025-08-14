Войната в Украйна:

"Като латиноамерикански наркобос": Човек на Пеевски атакува президента заради кортежа му (ВИДЕО)

14 август 2025, 14:28 часа 314 прочитания 0 коментара

Депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов поднови публичния си конфликт с президента Румен Радев. Поводът този път е ситуация във Варна, при която движението е било спряно заради президентски кортеж от седем автомобила. Стоянов е изпратил официални въпроси до президентската администрация, настоявайки да разбере кой е разпоредил кортежът да бъде "в този вид" – дали решението е взето от Националната служба за охрана (НСО) или е дошло "от друго място".

Бившият министър пита също дали в автомобилите са пътували други лица с висока степен на застрашеност или "други граждани – служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини".

"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава", пише Стоянов в социалните мрежи.

Обвинения за спорно помилване

В писмо, адресирано до Радев на 14 август, Стоянов твърди, че през 2022 г. президентската администрация е помилвала мъж на име Огнян Атанасов, осъден за наркотрафик в Гърция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му, на Атанасов са опростени 10 от общо 15 години присъда "лишаване от свобода", наложена от гръцки съд. Това се е случило след екстрадирането му в България за изтърпяване на наказанието.

Стоянов допълва, че помилваният, известен с прякора "Тополнишкия", е бил задържан отново през февруари 2025 г. от ГДБОП – този път по подозрение за сделка с 4 кг кокаин.

Напрежението

Това не е първият сблъсък между Калин Стоянов и Румен Радев. През 2024 г. президентът отказа да издаде указ за назначаване на служебен кабинет с премиер Горица Кожарева, тъй като в нейния списък с министри беше включен Стоянов за вътрешен министър.

Стоянов оглавяваше МВР и по време на редовния кабинет на "сглобката", и в служебното правителство на Димитър Главчев. След напускането на министерството той се присъедини към листите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски в "ДПС - Ново начало".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
НСО Румен Радев кортеж Калин Стоянов
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес