"Документира паническия си страх": "Да, България" обвиниха Борисов в ченгесарски номера (ВИДЕО)

Борисов документира паническия си страх, че моделът на управление с неговия ортак Пеевски, е застрашен. Това се посочва в позиция на „Да, България“ след видеото в социалната мрежа на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който предупреди опозицията да не се заиграва с етническата карта на България след поклонението на двамата лидери на "Да, България" на "Тюркян чешма". По-рано през деня Борисов излезе с видео в социалната мрежа, но не спомена изрично кого има предвид, нито какво.

"Искам да кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха "Възродителния процес" - играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България", каза Борисов в своето видео.

"Да, България" питат каква е опасността

От "Да, България" обръщат внимание, че Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно.

"Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение", посочват в позицита си от партията.

Те напомниха, че “Да, България” е партия, която винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани, винаги са осъждали т.нар. “Възродителен процес” и неговите продължители днес, както и че не за първи път са на Тюркян чешма.

Снимка: "Да, България"

Ченгесарските номера и страхът

Според формацията на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Борисов действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема: да клейми и да брандира опонентите си, вместо да говори по същество. Каква е тази заплаха, която мята в лицето на обществото?

"Защо Борисов никога не отиде на Тюркян чешма и не осъди “Възродителния процес”? Може би защото цялата му кариера обслужва продължаването на схемите на ДС, включително чрез мръсната симбиоза с Пеевски. И се опитва да си пере гузната съвест като говори за “синове и внуци”.

Когато Борисов раздава такива етикети, е редно да се припомнят собствените му публични признания и разкази за неговия път в системата: как е мечтаел да бъде приет в ДС — специалността в Академията на МВР; как е напуснал МВР, за да си запази партийната книжка; и за осигурената безплатна охрана на Тодор Живков — лично, като негов гавазин и прислужник, който носи кафе. Когато човек с такава биография — убеден комунист, поддръжник на ДС и сподвижник на диктатора Тодор Живков в лично качество — говори за „комунисти, деца и внуци“, това не е просто космическо лицемерие, а политическа шизофрения, от която България трябва да се лекува", пише в позицията на "Да, България".

Според тях истинската причина за истерията не е „страх за България“, а страх от разпада на схемите.

"Страх, че моделът, по който с Пеевски си поделяха територии и влияние, може да се счупи: смесените райони за „голямото Д“ срещу прехвърляне на гласове за ГЕРБ от малцинствата в други райони. Ако това споразумение започне да се разпада на предстоящите избори, ако хората спрат да гласуват по команда и потърсят представителство извън натиска и заплахите, тогава се разпада целият им контролен механизъм над изборите.

И точно от това го е страх — и този страх прелива в личен, „животински“ страх, включително за охраната му. Защото това не е страх за държавата, а страх от гражданите. Борисов и Пеевски не могат да ходят свободно по улиците, защото хората не ги искат. И когато видиш контраста — едни са сред хората и пред паметта, други се крият — разбираш защо Борисов нарича това „опасно“. Опасно е не за България. Опасно е за техния тандем и техните привилегии. Пеевски не беше на Тюркян чешма — от страх. Скрил се е. Да, това ужасява истински Борисов", посочват от "Да, България".

Какво трябва да се направи?

От "Да, България" заявяват, че Борисов демаскира както своя страх, така и този на Пеевски.

"Така поне е ясно колко важно е да продължим: трябва да премахнем всички техни привилегии и бухалките им, да разнищим феодалните мрежи, за да престанат местните феодалчета и подчинените институции да командват общности и избори. Защото „опасно“ не е да почетеш жертвите. Опасно е да управляваш чрез зависимости, компромати и изнудване — и после да се уплашиш, че зависимостите вече не работят.

Ако българските турци гласуват свободно, това ще има тектонично значение за българската политика. Предстои", се казва още в позицията на "Да, България". ОЩЕ: В памет на жертвите на “Възродителния процес“: Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пред Тюркян чешма