Костадин Костадинов плаши с ревизия финансовото министерство и НСИ

"Предполага се, че в края на март - началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната". Това каза по БНР лидерът на партия “Възраждане“ Костадин Костадинов. Той се смя дълго, когато водещият цитира официални данни от Министерството на финансите, че инфлацията е 3%. Костадинов продължи да настоява, че влизането ни в еврозоната трябва да се отложи с една година, въпреки отговорът на Европейската комисия, че това е невъзможно. Според него страната ни не изпълнява първия маастрихтски критерий, защото бюджетът ни за настоящата година е с много по-голям дефицит от 3%.

За бюджета

Нито една държава-членка на еврозоната не е влязла при такива обстоятелства - без редовно правителство и без бюджет за 2026 г., изтъкна той.

Лидерът на "Възраждане" е на мнение, че няма разлика между предишния и сегашния вариант на бюджета:

"20 млрд. лв. е дълъгът, който трябва да бъде изтеглен според този бюджет, а 21 млрд. беше според предишния. Бюджетът е бюджет на фалита".

По думите му за да се направи дефицит от 3%, са засилени приходите чрез кредити. За 2025 г. държавата изтегли 19 млрд. лв. кредити, за 2026 г. се предвиждат 20 млрд., уточни той, но според него "рано или късно този балон ще се спука".

"Дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%", заяви Костадин Костадинов.

Няма да подкрепят ново правителство

Няма вариант да подкрепим ново правителство в този парламент, категоричен бе Костадинов.

"Силно се надявам с висока избирателна активност българският народ да даде възможност "Възраждане" да стане първа политическа сила, а престъпниците да си получат наказанието", каза той. И продължи:

"Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае".

"Възраждане" предлага връщане на машинното гласуване на 100% - ние го предлагаме от юни 2022 г., напомни лидерът на партията. Той обаче не вижда как ще стане това в сегашния състав на НС.