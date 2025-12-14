Тошко Йорданов: Не сме закопчани с белезници за властта

Не сме закопчани с белезници за никоя власт. Това каза по БНТ председателят на парламентарната група на “Има такъв народ“ Тошко Йорданов:

“Фактът е, че имаше социално напрежение. От тази нататък, ние от "Има такъв народ" никога не сме твърдели, че сме оженени за някаква власт. И вие го знаете много добре. Партията, която се отказва два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е "Има такъв народ".

Свалихме онова вредно правителството на Кирил Петков ние от "Има такъв народ". Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. То е ясно.

Заради отговорността, "Продължаваме Промяната" не трябваше да атакуват този бюджет. Въпросът как ще се увеличи минималната работна заплата на 620 евро, отговорът е – никак, като няма бюджет.

Ще се увеличат ли заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал в предучилищното и училищното образование с 10%, както предвижда настоящият бюджет, отговорът е – никак."

Партията на Слави Трифонов няма да подкрепи друго правителство в рамките на този парламент, каза Йорданов.

