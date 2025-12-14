Важна промяна: От 1 януари общата сума на касовите бележки ще се изписва в евро и след това в лева

От онлайн платформата "Ние, потребителите" предупредиха, че при плащане от 1 януари 2026 г. на касовите бележки общата сума ще се изписва първо в евро, а след това в лева, което е обратно на реда на изписване в момента.

Габриела Руменова от "Ние, потребителите" предупреди за риска от измами: "Моят съвет тук е потребителите да се запознаят с това как изглеждат купюрите на евробанкнотите, а най-вече към възрастните хора апелът ми е да не се доверяват на абсолютно никакви лица, които им предлагат услуга да им помогнат да си обменят левовете в брой. Това се случва само и единствено в офиси на официални институции: Българска народна банка - без ограничение във времето и обема, в офисите на търговските банки и там, където няма офиси на търговските банки - в пощенските клонове".

