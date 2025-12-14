Божидар Божанов: Няма да съставяме правителство, искаме машинно гласуване

Ще кажем на президента Румен Радев, че в този парламент ние няма да опитваме да съставим правителство и трябва да се организират предсрочни избори. Това каза по БНР съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП - ДБ Божидар Божанов по повод обявените от президента Румен Радев консултации за връчване на мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 51 Народно събрание. Още следващата седмица ПП-ДБ ще внесе промени в Изборния кодекс, с които още за предсрочните избори да бъде върнато пълното машинно гласуване, при което машините броят подадените през тях гласове, а не служат само като принтери на бюлетини. Друга спешна задача за коалицията била да се свали охраната от НСО на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и той да бъде изгонен от кабинет 222, който заема в сградата на Народното събрание, каза Божанов.

“Нещото, което със сигурност ще предложим е връщане на машинното гласуване, тъй като то до голяма степен гарантира елиминиране на много манипулации, които видяхме на последните избори. Купуването на гласове няма как да бъде елиминирано без МВР, но всичко останало може да бъде решено с машини и това ще предложим."

Никога с ГЕРБ

ПП-ДБ ще помоли президента Румен Радев да съобрази провеждането на предсрочните избори с времето. Молбата ни ще е да няма преспи и по възможност денят да е по-дълъг. Примерно през март, разясни Божанов.

Дори и в следващия парламент ПП-ДБ да не може да състави правителство, няма да търси помощ от ГЕРБ, гарантира Божидар Божанов. Той повтори тезата на колегите си, че целта им е да получат поне 121 депутата на следващите избори, за да могат да управляват.

ПП-ДБ са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен, за да може нова финансова рамка да бъде приета от ново правителство, което да заложи своите политики, каза Божанов.