Майката на убития Митко от Цалапица влиза в политиката

15 март 2026, 16:11 часа 152 прочитания 0 коментара
Майката на убития Митко от Цалапица Атанаска Бакалова ще води листата на "Сияние" за Пловдив-област. Това обяви преди минути бащата на Сияна - Николай Попов, който стои зад "Сияние".

"От три години Атанаска води битка за справедливост, след като синът ѝ Димитър Малинов беше убит в село Цалапица. Убийците на Димитър получиха смешни присъди и след няколко месеца ще се разхождат нагло пред дома на Митко. България е държава на абсурдите и това трябва да се промени. Политиците, с тяхното безхаберие, безсърдечие и агресия, ни накараха да влезем на техния терен, не заради власт, а заради желанието да няма повече хора като нас. Когато загубиш детето си имаш два пътя: да го последваш или да се бориш за промяна. Ние избираме втория", написа Попов в социалните мрежи.

Елин Димитров
Елин Димитров
Цалапица Николай Попов движение Сияние
