Мартин Димитров: Машинното гласуване е условие за провеждане на честни избори

Машинното гласуване е ключово условие за провеждане на честни избори в България. Това каза в "Панорама" по БНТ Мартин Димитров, депутат от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България". "Най-честните избори в България бяха когато имаше машинно гласуване", подчерта той и посочи, че при машинния вот броенето е по-честно, а възможностите за манипулации са силно ограничени.

По думите му предложението на формацията е било ясно: "Да излезе разписката, тя се слага в една кутия и тези разписки после да бъдат преброени и сравнени с машинния протокол". По думите му липсата на машинно гласуване се дължи на мнозинство, което не иска честни избори.

За антикорупционната комисия

По темата за антикорупционната комисия депутатът подчерта, че проблемът не е в самата идея, а в прилагането ѝ. "Защото в този си вид виждате, че тя не върши работа. Трябва Антикорупционна комисия и въобще антикорупционни мерки, които да са насочени към всички. Да няма управляващи, опозиция, да няма селективност, да няма избирателност. Трябва един модел, в който всеки, който е забъркан под някаква форма, да носи отговорност", обясни Димитров.

