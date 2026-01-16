Лайфстайл:

"Машини, които никой не е виждал": Експерт алармира за рискове с изборното законодателство

16 януари 2026, 23:25 часа 181 прочитания 0 коментара
"Машини, които никой не е виждал": Експерт алармира за рискове с изборното законодателство

Оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини няма в изборната технология. Това заяви в „Интервюто на деня“ Стоил Цицелков, учредител и член на обществения съвет към ЦИК. Той посочи, че има различни видове устройства и към момента на избирателите не е обяснено от какъв вид депутатите искат да поръчат. „Днес попитах в зала, никой не каза, че ги е виждал тези машини, колко тежат, колко струват, какви технически спецификации имат. Това нещо съществува само във формулировката на закона“, допълни той.

Още: Правна комисия затвърди скенерите за гласуване: Дебат за тайната на вота и бюлетината

Изборният експерт коментира, че машинният вот е въведен у нас преди години, за да се бори с невалидните хартиени бюлетини. „Те бяха въвеждани поетапно от 2016 до 2021 г. Години наред отне тази имплементация на тази технология в България. Сега някой ни казва, че на едни предсрочни избори през март ще има нови машини. Това са тези хора, които подвиха опашка и хвърлиха оставка след големите протести“, посочи Цицелков.

Още: "Върви се към силово въвеждане на нова изборна технология": Общественият съвет на ЦИК с предупреждение

Той беше категоричен, че тези машини не просто няма да решат съществуващите проблеми с изборите, но ще създадат нови. „Това предложение е съставено от предишни 5 законопроекта и те го наричат, че е от „работна група“, но то е изработено от онова мнозинство, без да са поканени експерти и да са участвали другите политически партии, уточни експертът.

Още: "Ала-бала" с машините, принтери и тъмни стаи: Стоил Цицелков за неизвестните на изборите (ВИДЕО)

Цицелков каза още, че са необходими години, за да се въведе нова технология. По думите му на комисия е прието предложение на „Възраждане“, според което се намаляват секциите извън ЕС, целейки да се ограничи вотът от Турция. „Ще паднат обаче жертва и българите от Великобритания“, категоричен е той.

Още: Машинното гласуване: Развенчаване на митовете за "венецуелските измами" в България

Експертът каза още, че на комисия е решено избирателните списъци да се съставят, според данните на НСИ от последното преброяване. „Ще има огромен брой дописани под черта и възможност за контрол“, допълни Цицелков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ЦИК бюлетини машинно гласуване сканиране Стоил Цицелков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес