"Машини, които никой не е виждал": Експерт алармира за рискове с изборното законодателство

Оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини няма в изборната технология. Това заяви в „Интервюто на деня“ Стоил Цицелков, учредител и член на обществения съвет към ЦИК. Той посочи, че има различни видове устройства и към момента на избирателите не е обяснено от какъв вид депутатите искат да поръчат. „Днес попитах в зала, никой не каза, че ги е виждал тези машини, колко тежат, колко струват, какви технически спецификации имат. Това нещо съществува само във формулировката на закона“, допълни той.

Изборният експерт коментира, че машинният вот е въведен у нас преди години, за да се бори с невалидните хартиени бюлетини. „Те бяха въвеждани поетапно от 2016 до 2021 г. Години наред отне тази имплементация на тази технология в България. Сега някой ни казва, че на едни предсрочни избори през март ще има нови машини. Това са тези хора, които подвиха опашка и хвърлиха оставка след големите протести“, посочи Цицелков.

Той беше категоричен, че тези машини не просто няма да решат съществуващите проблеми с изборите, но ще създадат нови. „Това предложение е съставено от предишни 5 законопроекта и те го наричат, че е от „работна група“, но то е изработено от онова мнозинство, без да са поканени експерти и да са участвали другите политически партии, уточни експертът.

Цицелков каза още, че са необходими години, за да се въведе нова технология. По думите му на комисия е прието предложение на „Възраждане“, според което се намаляват секциите извън ЕС, целейки да се ограничи вотът от Турция. „Ще паднат обаче жертва и българите от Великобритания“, категоричен е той.

Експертът каза още, че на комисия е решено избирателните списъци да се съставят, според данните на НСИ от последното преброяване. „Ще има огромен брой дописани под черта и възможност за контрол“, допълни Цицелков.