На комисия: По искане на „Възраждане“ броят на секциите извън ЕС ще бъде ограничен

Правната комисия прие предложение на проруската партия „Възраждане“ да се ограничи броят на секциите в държавите извън Европейския съюз. Това стана по време на второто четене на промените в Изборния кодекс в комисията, което започна от вчера. Окончателното решение ще бъде взето от пленарна зала. Конкретното предложение на партията на Костадин Костадинов е броят на секциите извън Европейския съюз да бъде не повече от 20 броя. Тук не се включват дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава.

Кои ще са засегнатите страни?

Такава разпоредба засяга както държави като Турция, но и Великобритания и САЩ, където обикновено доста наши сънародници упражняват правото си на глас.

В сега действащото законодателство такова ограничение не съществуваше. ОЩЕ: Правна комисия сменя машините със скенери: ГЕРБ обяви каква е целта

Дебатът

„Не мога да разбера защо трябва да накажем нашите сънародници във Великобритания и САЩ. Правото да гласуват и да запазят връзката с България е изключително важна“, каза Надежда Йорданова.

Аргументът на проруската „Възраждане“ е против многото секции в Турция.

„Ние считаме, че е целесъобразно да бъде върнат режима, който действаше, с който броят на секциите се намалява“, добави Петър Петров от „Възраждане“. ОЩЕ: Промените в Изборния кодекс: Нов опит за заседание на правната комисия?