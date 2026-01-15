Промените в Изборния кодекс: Нов опит за заседание на правната комисия?

Войната в Украйна:

15 януари 2026
В четвъртък се очаква да стане ясно кога ще се проведе ново заседание на ресорната правната комисия в парламента за разглеждане на промените в Изборния кодекс. Преди ден заседанието на комисията беше отложено, а формално обявената причина бе дълго продължилото пленарно заседание до късния следобед. Според опозицията в лицето на "Продължаваме промяната - Демократична България" обаче причината е страх от страна на вносителите от мнозинството от протеста срещу промените в Изборния кодекс, който се събра в сряда вечер пред сградата на Народното събрание.

Депутатите от Комисията по правни въпроси трябваше да разгледат на първо четене промените в изборния закон, внесени именно от ПП-ДБ, с които се да се въведе 100% машинно гласуване. От друга страна, обединеният законопроект също в дневния ред и готов за разглеждане на второ четене, а негови вносители са ПП-ДБ, "Възраждане", БСП и ИТН. Тези проектопредложения обаче бяха внесени още в края на 2024 г. и разглеждани през януари 2025 г.

От ПП-ДБ предлагаха преброяването на подадените гласове чрез хартиена бюлетина или с машина да се отчита посредством надеждни технически устройства. От проруската "Възраждане" предлагаха увеличаване състава на Централната избирателна комисия. От БСП искаха въвеждане на регионални преброителни центрове и активна регистрация на избирателите.

Припомняме, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че формацията подкрепя отмяна на машинното гласуване, но малко по-рано депутатът от партията Делян Добрев се обяви против смяна на машините със "скенери".

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов
