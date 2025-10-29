Не е шега: Служители по почтеността ще спират корупцията в държавните предприятия

Държавните предприятия ще бъдат задължени да въведат система за управление на корупционния риск, която включва и назначаването на служител по почтеност. Това предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за публичните предприятия.Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ) и група депутати, бяха одобрени със 105 гласа "за", 42 "против" и 19 "въздържал се".

Законопроектът предвижда изграждане на цялостна система за управление на корупционния риск в държавните предприятия. Мярката следва препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е част от ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Още: Официално: Народното събрание е с нов председател

Системата ще обхваща:

подбора на висши служители;

предотвратяването на конфликти на интереси;

методология за оценка и контрол на корупционните рискове;

обучения по етика и почтеност;

създаването на позиция „служител по почтеност“.

От името на вносителите Георги Кръстев (ГЕРБ) обясни, че с промените се разширяват правомощията на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Тя ще може да приема и Кодекс за етично поведение на всички лица, заети в публичните предприятия.

Скептицизъм от опозицията

Петър Петров от "Възраждане" определи законопроекта като "безсмислен", тъй като според него в него липсват реални мерки срещу корупцията.

"Не ви трябва служител по почтеността, трябва ви детектор на лъжата с един единствен въпрос: "Вземали ли сте нерегламентирано пари по повод изпълнение на своята длъжност?", каза Петров от парламентарната трибуна. Още: Баснословни заплати за ръководители на кретащи държавни предприятия

Александър Рашев от "Има такъв народ" уточни, че служителят по почтеност ще провежда обучения, свързани с етичното поведение на служителите и прилагането на етичния кодекс. „Тези обучения ще бъдат периодични“, посочи той.

Александър Иванов (ГЕРБ) добави, че изграждането на система за вътрешен контрол и интегритет е утвърдена практика в международни компании. „Това е добра практика от частния сектор, която трябва да бъде въведена и в публичните предприятия“, каза той.