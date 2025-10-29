Любопитно:

Не е шега: Служители по почтеността ще спират корупцията в държавните предприятия

29 октомври 2025, 17:16 часа 413 прочитания 0 коментара
Не е шега: Служители по почтеността ще спират корупцията в държавните предприятия

Държавните предприятия ще бъдат задължени да въведат система за управление на корупционния риск, която включва и назначаването на служител по почтеност. Това предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за публичните предприятия.Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ) и група депутати, бяха одобрени със 105 гласа "за", 42 "против" и 19 "въздържал се".

Законопроектът предвижда изграждане на цялостна система за управление на корупционния риск в държавните предприятия. Мярката следва препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е част от ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Още: Официално: Народното събрание е с нов председател

Системата ще обхваща:

  • подбора на висши служители;
  • предотвратяването на конфликти на интереси;
  • методология за оценка и контрол на корупционните рискове;
  • обучения по етика и почтеност;
  • създаването на позиция „служител по почтеност“.

От името на вносителите Георги Кръстев (ГЕРБ) обясни, че с промените се разширяват правомощията на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Тя ще може да приема и Кодекс за етично поведение на всички лица, заети в публичните предприятия.

Скептицизъм от опозицията

Петър Петров от "Възраждане" определи законопроекта като "безсмислен", тъй като според него в него липсват реални мерки срещу корупцията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Не ви трябва служител по почтеността, трябва ви детектор на лъжата с един единствен въпрос: "Вземали ли сте нерегламентирано пари по повод изпълнение на своята длъжност?", каза Петров от парламентарната трибуна. Още: Баснословни заплати за ръководители на кретащи държавни предприятия

Александър Рашев от "Има такъв народ" уточни, че служителят по почтеност ще провежда обучения, свързани с етичното поведение на служителите и прилагането на етичния кодекс. „Тези обучения ще бъдат периодични“, посочи той.

Александър Иванов (ГЕРБ) добави, че изграждането на система за вътрешен контрол и интегритет е утвърдена практика в международни компании. „Това е добра практика от частния сектор, която трябва да бъде въведена и в публичните предприятия“, каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
държавни предприятия Закон за публичните предприятия 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес