Официално: Народното събрание е с нов председател

Рая Назарян вече е председател на 51-вото Народно събрание. Кандидатурата ѝ, издигната от парламентарната група на ГЕРБ, получи подкрепата на 129 народни представители. "Против" гласуваха 77 депутати, а 14 се въздържаха. Партия "Възраждане" предложи за поста зам.-председателя на парламента Цончо Ганев. За него дадоха своя вот едва четирима народни представители, 118 бяха "против", а 62 се въздържаха.

Изборът на Назарян дойде часове след като Наталия Киселова от БСП подаде оставка от председателския пост. Така тя освободи място за ГЕРБ в изпълнение на договорката между управляващите партии за ротация на ръководството на парламента.

С избора ѝ ГЕРБ реално получава и потенциалния контрол върху позицията на служебен премиер - пост, който по конституция се заема от председателя на Народното събрание при определени обстоятелства. Още: Киселова с първи коментар за ротацията на председателя на НС, обяви дали ще подаде оставка като депутат

Ротация по договорка между партньорите

Оставката на Киселова беше подадена в сряда сутринта, а веднага след това Назарян зае мястото ѝ и започна да води заседанието.

Решението ѝ дойде, след като ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" постигнаха споразумение председателят на Народното събрание да се избира на ротационен принцип.

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", заяви Киселова от парламентарната трибуна. Още: Назарян на контра на Борисов: Нямало министерства на концесия

"Оставка не се гласува", каза Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че ротацията е заложена в коалиционното споразумение и няма нужда от отделно гласуване.

"Оставка не се гласува, днес подписваме коалиционно споразумение. Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението", коментира Борисов. По думите му договорката предвижда Назарян да остане начело на парламента през следващите десет месеца.

Компенсация за загубата

След тежката загуба на ГЕРБ на местните избори в Пазарджик, където партията бе победена от санкционирания за корупция Делян Пеевски и партията му, Борисов даде да се разбере, че ще търси реванш в управленската конфигурация.

Очаквано погледът му се насочи към единствената ключова позиция, която можеше да бъде прехвърлена без да се наруши баланса между партиите – поста на председател на парламента.

"Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против", избухна Борисов след изборите в Пазарджик. Още: Румен Христов: Виждам близост на Наталия Киселова и президента Румен Радев

Този негов коментар показа ясно намерението на ГЕРБ да си върне председателската позиция – нещо, което партията постигна с обещанието за ротация, която мнозина в парламента смятат, че така или иначе няма да се реализира.