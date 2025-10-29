Войната в Украйна:

Официално: Народното събрание е с нов председател

29 октомври 2025, 11:28 часа 215 прочитания 0 коментара

Рая Назарян вече е председател на 51-вото Народно събрание. Кандидатурата ѝ, издигната от парламентарната група на ГЕРБ, получи подкрепата на 129 народни представители. "Против" гласуваха 77 депутати, а 14 се въздържаха. Партия "Възраждане" предложи за поста зам.-председателя на парламента Цончо Ганев. За него дадоха своя вот едва четирима народни представители, 118 бяха "против", а 62 се въздържаха.

Изборът на Назарян дойде часове след като Наталия Киселова от БСП подаде оставка от председателския пост. Така тя освободи място за ГЕРБ в изпълнение на договорката между управляващите партии за ротация на ръководството на парламента.

С избора ѝ ГЕРБ реално получава и потенциалния контрол върху позицията на служебен премиер - пост, който по конституция се заема от председателя на Народното събрание при определени обстоятелства. Още: Киселова с първи коментар за ротацията на председателя на НС, обяви дали ще подаде оставка като депутат

Ротация по договорка между партньорите

Оставката на Киселова беше подадена в сряда сутринта, а веднага след това Назарян зае мястото ѝ и започна да води заседанието.

Решението ѝ дойде, след като ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" постигнаха споразумение председателят на Народното събрание да се избира на ротационен принцип.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", заяви Киселова от парламентарната трибуна. Още: Назарян на контра на Борисов: Нямало министерства на концесия

"Оставка не се гласува", каза Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че ротацията е заложена в коалиционното споразумение и няма нужда от отделно гласуване.

"Оставка не се гласува, днес подписваме коалиционно споразумение. Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението", коментира Борисов. По думите му договорката предвижда Назарян да остане начело на парламента през следващите десет месеца.

Компенсация за загубата

След тежката загуба на ГЕРБ на местните избори в Пазарджик, където партията бе победена от санкционирания за корупция Делян Пеевски и партията му, Борисов даде да се разбере, че ще търси реванш в управленската конфигурация.

Очаквано погледът му се насочи към единствената ключова позиция, която можеше да бъде прехвърлена без да се наруши баланса между партиите – поста на председател на парламента.

"Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля – заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. Деветнадесет депутати или там колко има зад гърба си. Откъде накъде? Трябва да пита преди да тръгне – имате ли против", избухна Борисов след изборите в Пазарджик. Още: Румен Христов: Виждам близост на Наталия Киселова и президента Румен Радев

Този негов коментар показа ясно намерението на ГЕРБ да си върне председателската позиция – нещо, което партията постигна с обещанието за ротация, която мнозина в парламента смятат, че така или иначе няма да се реализира.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
председател на парламента Наталия Киселова председател на Народното събрание Рая Назарян 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес