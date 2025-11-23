Николай Денков: Ще има сериозни протести, правите българския народ на луд

"Има всички основания за протести. Тези протести ще бъдат сериозни и те тепърва започват". Това каза по БНР акад. Николай Денков от “Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Той изрази недоволство от бюджет 2026 и от управляващите: "Не можете да направите българския народ на луд. Той разбира какво се случва. Опитайте се и вие да се вземете в ръце, каквото може, да се оправи. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете, ако предложите разумен бюджет, ще го гласуваме, но трябва да е разумен, балансиран, в който няма безобразия, каквито в момента са предложени".

Блокада на парламента

Денков потвърди, че ще блокират входовете на парламента, а причината е бюджетът за следващата година:

"Ще направим протеста тогава, когато е Комисията по бюджет и финанси – не е ясно още дали е вторник или сряда. Това е последният момент, в който може да се въздейства.

След това в пленарна зала много трудно се променя нещо, което не е оправено в обсъждането в комисията".

Критиките към план-сметката нямат нищо общо с еврото, каза той:

"Трябва да се вземе решение, което да бъде полезно за хората, които създават благата в тази страна. Това, което опитахме с всички парламентарни средства, беше да можем да балансираме този бюджет, така че първо да бъде коректен.

Бюджетът е неизпълним

Той в момента е неизпълним – така, както и бюджетът за 2025 г. Второ – заложени са огромни заеми. 60 млн. лв. всеки ден задлъжнява България съгласно този план, който е заложен.

Трето – увеличават се данъците по начин, по който те не са пипани от 2008 г., а такова увеличение не е имало от времето на Жан Виденов.

Четвърто - има сектори, в които увеличението е огромно, въпреки че те вече получават сравнително високи заплати, докато други сектори, частният сектор включително, са изключително лошо ударени от този проектобюджет".

Наливат се пари, потъваме в заеми

"Изсипват се огромни количества пари – затова се вземат заемите, затова се вдигат данъците, но се изсипват тези пари на места, където не е ясно как ще се изхарчат", обобщи ситуацията той.

По думите му критиките са отвсякъде, но въпреки това вместо план-сметката да се обсъди внимателно, се наблюдава силово налагане и съкращаване на сроковете за вкарване на предложения.

Според него има как да се оправи бюджетът, стига да има желание.

Иде икономическа радикализация

"Този бюджет, направен от управляващите, ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа, защото има много хора, които ще обеднеят следващата година заради този бюджет.

Радикализацията не идва от нас. Ние отговаряме на това, което виждаме от другата страна", категоричен бе депутатът от ПП-ДБ и изказа мнение:

"С този бюджет управляващите този път настъпиха не една мотика, а доста мотики и това ще се върне срещу тях".

Действа се брутално

Според него се действа брутално и по въпроса с бюджета, и по случая с варненския кмет Благомир Коцев:

"Свидетелите, които се използват, за да се атакува Благо Коцев, прехвърлянето в Софийския градски съд, начинът, по който мярката за неотклонение арест беше удължавана всички тези пъти – те са под контрола на Пеевски и Борисов.

Създават криза, след това се правят, че я решават. Второ - институциите трябва да работят за това, за което са избрани, а не да получават партийни нареждания – не е такава идеята на Общинските избирателни комисии.

Трето – няма какво да търгуваме, кметът трябва да бъде освободен, за да може да си върши работата, трябва да продължи съдебният процес, както е заложен".

България ще бъде осъдена заради Коцев

Той не очаква обвинението да бъде основателно. "Накрая България ще бъде осъдена за този дълъг арест, без основание по фалшиви показания, на Благомир Коцев.

В края на краищата това наказание, което ще бъде дадено – тази присъда, ще я платите вие, аз, слушателите, защото тези осъдителни присъди се плащат с нашите пари", предупреди Денков.

Не сме ние, които се радикализирахме, арестът на Коцев, Барбутов, преди това арестът на Петя Банкова – това е радикализация, която идва от управляващите в момента и тя неминуемо ще извика реакция, изказа мнението си той и добави:

"Радикализацията по никакъв начин не е спаднала. С бюджета, с този стил на управление, в който се действа изключително брутално, аз съм сигурен, че хората ще се радикализират.

От друга страна всяка подкрепа за освобождаването на Коцев от ареста, за приключването на делото – всяка подкрепа в това отношение е добре дошла от когото и да било".