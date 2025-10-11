Войната в Украйна:

Денков посочи каква ще е политическата съдба на Благомир Коцев

Следваща серия от същия сериал - нов свидетел, разпитан един ден преди заседанието, без някой да провери показанията му. По този начин се приближава времето, в което ще се поиска отстраняването на Благомир Коцев - нямаме никакви съмнения, няма друга логика. Това заяви експремиерът и едно от лицата на "Продължаваме промяната" (ПП) акад. Николай Денков.

Още: Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста - заради таен свидетел

Денков е категоричен - прокуратурата опитва да събере по-убедителни доказателства, но "никак не им се получава". Обърнете внимание - новият свидетел не казва, че е контактувал с Благомир Коцев, а "с негов близък семеен кръг". Защо не задържат този кръг, а Коцев, попита експремиерът в сутрешния съботен блок на bTV. Той посочи, че така е и в София - натиск срещу Васил Терзиев, а в Пазарджик "махнаха на кмета Общинския съвет", защото не се поддава, пак за боклука. Денков добави, че има сигнали за измами на изборите за нов Общински съвет в Пазарджик, но каза, че не може сега да ги сподели - Още: Съдът касира изборите за общински съветници в Пазарджик

Бившият премиер напомни - Варна има голямо значение и като пристанище, очевидно е важно да се контролира. И продължи - в Бургас и Пловдив вдигнаха разходите за сметосъбиране и извозване със 70 и 150% спрямо предишните договори, да им е честито, в София кметът отказа. "Тези хора искат 450 лв. на тон", продължи акад. Денков, като уточни, че икономическата обосновка за обществените поръчки е по 200 лв. на тон. КЗК къде е, като има само по един кандидат в някои райони - това е картел, защо не се проверява, попита Денков. МВР да покаже кой запали камионите на турската фирма, КЗК да каже защо има такава висока цена, призова той - Още: Кой рекетира София за боклука в "Люлин" и "Красно село": ВИДЕО от BIRD подсказва

Що се отнася до казуса с Борислав Сарафов и защо той още не иска да освободи поста на главен прокурор, акад. Денков заяви - просто е решението, Прокурорската колегия да избере нов човек. 6 месеца по закон минаха, Сарафов не е главен прокурор, заяви той. "Това са хората, които изпълняват безпрекословно каквото им кажат едно голямо "Д" и едно малко "Б", каза Денков, визирайки и Антон Славчев, който сега "временно" води Антикорупционната комисия и се търсят начини това да стане за постоянно. Под малко "б" Денков посочи Бойко Борисов, защото голямото "Б" е България - Още: Прокуратурата още мълчи за рекордно голямата тераса по "Апартаментгейт"

Ивайло Ачев
