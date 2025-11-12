"Изпратили писмо в бутилка на САЩ и чакат Нептун": ПП-ДБ за плана на властта за "Лукойл"

"Това, кеото чухме от управляващите в пленарна зала е, че са изпратили в САЩ едно писмо в бутилка и чакат Нептун, разбирайте Тръмп, евентуално да им отговори. Не видяхме, не чухме никакъв план, нямаше отговор по отношение на цените. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с действията на управляващите в "Лукойл" предвид американските санкции срещу рафинерията.

Той смята, че особеният управител или особените управители в рафинерията не трябва да са зависими от кръга на Пеевски в България.

На въпрос не е ли достатъчно, че OFAC и ЕК одобряват действията на властта, Мирчев посочи, че ако това е било вярно, щяло да има закрито заседание на Народното събрание, на което тази информация да бъде предоставена или на Министерски съвет. "Няма подобно доказателство. Изпратили са на 24 октомври имейл и после е имало обаждане с OFAC", каза още Мирчев. ОЩЕ: Драгомир Стойнев за особения управител в "Лукойл": Не е само едно име, а няколко

Управляващите крият информация

От своя страна лидерът на ДСБ Атанас Атанасов отбеляза, че управляващите се опитват да крият информация от опозицията и обществото като цяло.

"Проблемът с горивата, с "Лукойл" тревожи цялото общество и би трябвало политическата класа да търсим общи действия, а не от нас да крият информация", смята Атанасов.

Според акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" не може единият представител на институция да казва, че имаме бензин за 35 дни, другият да казва, че имаме за 4-5 дни, а третият да казва 50% от запасите са в чужбина, след това да излизат и да казват стаа дума от 4 до 6 месеца. Днес чухме инфорамция от министъра на енергетиката по отношние на запасите, тя изглежда съгласувана", каза още Денков.

Денков обърна внимание още, че частта от закона с особения управител е противоконституционна, тя не съответства на европейските регламенти, няма никакъв аналог по начина, който е направена в Германия. ОЩЕ: Управляващите са готови с особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)