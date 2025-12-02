Войната в Украйна:

"Няма да участваме в този парламент": Мирчев иска незабавна оставка на вътрешния министър

02 декември 2025, 07:55 часа 299 прочитания 0 коментара
"Няма да участваме в този парламент": Мирчев иска незабавна оставка на вътрешния министър

Бърза оставка на вътрешния министър Даниел Митов и Бойко Борисов да оттегли бюджета от Народното събрание. Това са първите две стъпки след протеста в понеделник вечерта. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия след големия протест вчера и последвалите го погроми. Той отправи обвинения към МВР, като заяви, че полицията е била "умишлено изтеглена", което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на ДПС - Ново начоло.

ОЩЕ: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

Депутатът обясни, че вчера се е обадил на вътрешният министър и той не е взел никакво отношение към всичко, което прави полицията, не е знаел дори за какво му се говори. "Звънях и на Борисов. От БНБ по целия "Цар Освободител" до "Врабча" и централата на ДПС - Ново начало нямаше нито един полицай. Имаше представители на общинска полиция, но полиция нямаше. Това никога не е било", разказа още Мирчев. Той беше категоричен, че единствената цел е била да се опорочи най-големия протест от 35 г.

"Ние няма да участваме повече в този парламент, в каквото и да е мнозинство, под каквато и да е форма", категоричен бе той на въпрос дали биха влезли в нов формат на мнозинство. Мирчев обясни, че България вече е в еврозоната и няма вариант, в който това да не се случи. "Каквото и да се случи оттук нататък, България ще бъде част от еврозоната и трябва да сме горди с това", каза депутатът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов протест МВР Даниел Митов Ивайло Мирчев протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес