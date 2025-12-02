"Няма да участваме в този парламент": Мирчев иска незабавна оставка на вътрешния министър

Бърза оставка на вътрешния министър Даниел Митов и Бойко Борисов да оттегли бюджета от Народното събрание. Това са първите две стъпки след протеста в понеделник вечерта. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия след големия протест вчера и последвалите го погроми. Той отправи обвинения към МВР, като заяви, че полицията е била "умишлено изтеглена", което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на ДПС - Ново начоло.

Депутатът обясни, че вчера се е обадил на вътрешният министър и той не е взел никакво отношение към всичко, което прави полицията, не е знаел дори за какво му се говори. "Звънях и на Борисов. От БНБ по целия "Цар Освободител" до "Врабча" и централата на ДПС - Ново начало нямаше нито един полицай. Имаше представители на общинска полиция, но полиция нямаше. Това никога не е било", разказа още Мирчев. Той беше категоричен, че единствената цел е била да се опорочи най-големия протест от 35 г.

"Ние няма да участваме повече в този парламент, в каквото и да е мнозинство, под каквато и да е форма", категоричен бе той на въпрос дали биха влезли в нов формат на мнозинство. Мирчев обясни, че България вече е в еврозоната и няма вариант, в който това да не се случи. "Каквото и да се случи оттук нататък, България ще бъде част от еврозоната и трябва да сме горди с това", каза депутатът.