Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

Протест срещу приемането на бюджета за следващата година отново събра хиляди в Триъгълника на властта в София. Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

Още: Васил Терзиев: Този протест беше опорочен от малка група провокатори и хулигани

Днес протестът се оказа значително много по-многолюден и от този на 26 ноември. Центърът на София бе блокиран от десетки хиляди хора, а метростанциите буквално бяха задръстени от идващи на демонстрацията. Освен в София, огромни протести се проведоха и в Пловдив, Варна, Благоевград, Русе и други големи градове в България. На демонстрацията във Варна бе и освободеният от ареста кмет на града Благомир Коцев. "Смисълът е, че ние се събудихме". Така той коментира престоя си от 146 дни в ареста пред събралото се множество на протеста срещу бюджет 2026 г. във Варна, чийто фокус обаче беше и свободата на варненския кмет. Протестиращите посрещнаха с овации своя градоначалник, като скандираха името му, както и "Свобода". "Можем да бъдем свободни и можем сами да отвоюваме тази свобода", каза още варненският кмет.

Пред множеството отново излязоха лидерите на ПП-ДБ. „Имаха шанс да спрат това безобразие, но решиха, че са по-големи от българския народ. Тяхното време приключи. Оставка, оставка, оставка! Оставка на цялата им система, на бюджета, на завладяната съдебна власт, на нелегитимния главен прокурор“, каза лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев пред събралото се множество в столицата по време протеста срещу бюджет 2026 година. Той отбеляза, че днес няма мач на "Реал Мадрид", но Бойко Борисов също го няма на протеста. Шегата му дойде, тъй като за предишния протест Борисов оправда отсъствието си с мач на кралския клуб в Шампионската лига срещу "Олимпиакос", който испанците спечелиха с 4:3.

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пък нарече лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "заешко сърце от Банкя". "Той знае какво трябва да направи Банкенският, но знае, че голямото "Д" няма да му даде. То просто няма да му разреши", каза в речта си пред събралото се множество в София на протеста срещу бюджет 2026 г. Мирчев. Той призова на секундата Борисов да изтегли бюджета, защото не трябва планът на Пеевски, Борисов и на "мутрите от 90-те години" да бъде реализиран.

Същевременно бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш министър-председател на България Кирил Петков призова хилядите протестиращи срещу бюджет 2026 година да тръгнат на шествие първо пред централата на "ДПС- Ново начало", а след това пред централата на ГЕРБ в столицата, да скандират оставка и "Мафията, вън". Петков нарече това шествието на свободата. "Свободни българи, млади хора, страх ли ви е от Пеевски и Борисов?", викаше Петков, а множеството му отговори отрицателно.

Организаторите на протеста призоваха многократно да няма провокации. Те призоваха и хората да не се цепят, да останат заедно, да не се делят на миниатюрни групички и да не допускат съмнителни лица.

Още: Първи данни: 10 задържани при сблъсъците от провокаторите на протеста

Напук на този призив, около 21 часа започнаха да се появяват първите признаци за готвени провокации. Токът в центъра на София спря, като по-късно стана ясно, че причина за спирането на електричеството е пожар в подстанция на ЕРМ Запад. Репортер на Actualno.com пък съобщи, че са видени големи групи от хора с качулки и маски, които са се запътили към демонстрацията. Още тогава от Инициатива "Правосъдие за всеки" и адвокат Велислав Величков обявиха, че това са провокатори, които готвят нападение- "Агитките дойдоха, полицията ще атакува след малко", убеден бе Величков.

Още: "По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Прогнозата му се сбъдна малко по-късно. Маскирани атакуваха централата на ДПС-Ново начало, а в отговор тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращите, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато. Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен.

Репортер на Actualno.com получи информация, че ултраси отиват към централата на ДПС Ново начало откъм метростанция "Сердика". Полицията почна да използва сълзотворен газ, но атакуващите полицаите провокатори са подготвени, имат и ски очила, които да ги пазят.

Опасенията, че сега ще има и невинни пострадали, които не са част от явно организираните провокатори, растат. Има данни за пострадал колега-журналист от БНТ, непотвърдена информация и за поне един арестуван. Подпален беше и офис на ГЕРБ.

Още: "По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини управляващите в сценарий. Той се оплака, че полицията е била изтеглена от протеста и са оставили протестиращите на агитките. "Това, което се случва, че полицията по някаква причина беше дръпната. От протеста по целия бул. "Цар Освободител" до бул. "Васил Левски" няма нито един полицай", каза той пред камерата на бТВ пред централата на ДПС, където в момента се намира протестът срещу бюджет 2026 г. Той подчерта също, че тези агитки са платени и че те нямат общо с протеста.

Още: "ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия": Пеевски обвини Радев за погромите и палежите

Пожар горя и в района на бул. "Дондуков". Горят четири-пет пластмасови контейнера за боклук. Те бяха запалени от провокатори на протеста, които замерваха полицията с горящи кофи за боклук, капаци на контейнери, както и с бомбички, бутилки и пътни знаци. В района има и пожарен автомобил, който предприе гасене на пожара.

"Това е абсолютно инсценирано всичко, има точно 25 момчета с качулки, които вандалстват, но погледнете как стоят. Защо стоят така!", коментира още Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ в ефира на бТВ. Тя излъчи от своя "Фейсбук" на живо как гасят пожара на кофите.

Още: След дъжд - качулка. МВР допуснаха това и сега нападат

По-късно се стигна и до още по-тежки ексцесии. Група маскирани атнакуваха офис на ГЕРБ в центъра на София. Под погледа на полицията те запалиха столове и изпочупиха стъклата в централата, като униформените през цялото време стояха безучастно. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим.

След грозните сцени, не закъсня и реакцията на лидера на ПП Асен Василев. „Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер! Той успя от мирен протест и мирно шестие да позволи агитки да удрят полицаи“ каза той пред централата на ГЕРБ във връзка с ескалацията на протеста срещу бюджет 2026 г. и включването на провокатори, които замеряха полицията с бомбички, рушаха полицейски коли и палеха контейнери.

Още: Асен Василев: Оставката на Митов трябва да е депозирана още тази вечер (ВИДЕО)

Реакция дойде и от президента Румен Радев. "Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт", написа президентът след като се стигна до сблъсъци между полиция и провокатори на протеста в столицата. „Изходът е само един: оставка и предсрочни избори“, написа още той.

И към 23:30 часа напрежението в центъра на София продължава. Провокатори продължават да хвърлят камъни по полицията по бул. "Дондуков". Има и множество арести, предава репортер на Actualno.com, но за момента няма официална информация от полицията.