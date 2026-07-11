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"Има още стотици, за които не се знае": Кутев с твърдение за полетите на Пеевски

11 юли 2026, 10:34 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Има още стотици, за които не се знае": Кутев с твърдение за полетите на Пеевски

Справката доказва, че Десислава Атанасова е летяла с тези полети. Става дума за външни източници, които удостоверяват пътуванията. Това каза народният представител от "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на Нова телевизия за справката с имена на лица, свързани с частните полети на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Той е убеден, че  извън тези неща, които вътрепният министър Иван Демерджиев в извадил публично, има още стотици полети, за които не се знае.

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По-същественият въпрос според него е свързан с произхода на средствата за частните полети. "Ние даваме отчет за всяка стотинка, която харчим и получаваме, както и кой я плаща. Аз не мога да отида да пътувам някъде, без да е ясно кой финансира това и ако е друг човек - дали няма конфликт на интереси", обясни Кутев.

"Въпросът как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Важно е и кой пътува с тези самолети, защото ако летиш многократно до Дубай и обратно, очевидно имаш някаква работа там", каза той.

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Според него аргументът, че става дума за личен живот, е абсурден, когато се касае за публични фигури. "А става дума и за отношения с конституционен съдия. Естествено, че има огромен обществен интерес върху това как се случват тези неща и те трябва да бъдат на светло", категоричен бе Кутев.

 

 

 

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Антон Кутев Полети Десислава Атанасова Делян Пеевски Иван Демерджиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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