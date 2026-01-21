НС пред избор: Ще закрият ли депутатите Антикорупционната комисия

В първия работен ден за седмицата на парламента в предварителната програма първа точка е заложено да бъде гласувано на първо четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията. Правната комисия отхвърли две от предложенията, предаде БНТ. На "ДПС-Ново начало", което предвижда правомощията й да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС и това на ПП-ДБ - за създаване на Комисия за превенция на корупцията. Комисията прие предложението на ГЕРБ-СДС - правомощията на комисията да бъдат прехвърлени на Сметната палата и ГДБОП.

Правната комисия на Народното събрание разгледа три законопроекта за закриване на Комисията по противодействие на корупцията (КПК), внесени от "ДПС-Ново начало", "Продължаваме промяната – Демократична България" и ГЕРБ. След дебат на първо четене беше приет единствено проектът на партията на Бойко Борисов. Припомняме, че комисията по противодействие на корупцията беше създадена през 2023 г. и оттогава се ръководи от изпълняващ длъжността председател Антон Славчев, без да бъде избрано титулярно ръководство. Дебатът за бъдещето ѝ остава открит преди разглеждането на законопроекта в пленарната зала.

При гласуването проектът на "ДПС-Ново начало" с лидер санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски получи 2 гласа "за", 5 "против" и 11 "въздържал се". Предложението на ПП–ДБ беше подкрепено от 5 депутати, 2 гласуваха "против", а 11 се въздържаха. Единствено законопроектът на ГЕРБ беше приет с 11 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се".

Трите законопроекта предлагат различни подходи към бъдещето на антикорупционния модел. Проектът на "ДПС-Ново начало", внесен още през юли миналата година, предвижда закриване на комисията с аргумента, че функциите й се дублират. Според предложението разследването на корупцията трябва да премине към ДАНС, а контролът върху конфликтите на интереси и имуществените декларации – към Сметната палата.

"Продължаваме промяната – Демократична България" предложиха КПК да бъде закрита и на нейно място да се създаде по-малка Комисия за превенция на корупцията и конфликт на интереси с аналитични функции. Разследващата дейност следва да се поеме от държавното следствие. В проекта се предвижда деполитизиран избор на ръководство с участие на парламента, президента и съдебната власт, както и тестове за интегритет на служителите.

Законопроектът на ГЕРБ, внесен преди дни, също предвижда закриване на КПК, като функциите й се разпределят между съществуващи институции. Поддържането на имуществените декларации и проверките за конфликт на интереси се възлагат на Сметната палата, а същинската борба с корупцията – на ГДБОП.

