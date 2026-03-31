Оплакват се пред Европа: ДПС де факто призна, че кметовете им по места организират изборни схеми?

ДПС се оплака на мисията на ОССЕ в България за организацията на предсрочните парламентарни избори за неправомерен полицейски натиск и сплашване от страна на структурите на служебното правителство срещу активисти и кметове от ДПС. Според приближените на Делян Пеевски тези "показни акции на МВР" имали за цел единствено "саморазправа с политическия актив на партията и с тях се цели сплашване на хората по места", информират от партията. ДПС извадиха и старата опорна точка за изборите "с наше МВР" - сценарият, станал печално известен от запис от заседание на ПП-ДБ, пишат от формацията.

Разговорите с представителите на ОССЕ бяха във връзка с наблюдателската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която е в България, за да проследи кампанията за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026.

Делегацията на ОССЕ бе водена от Йелена Стефанович, политически анализатор, а от страна на ДПС присъстваха зам.-председателите на ДПС Станислав Анастасов и Искра Михайлова, зам.-председателят Хамид Хамид и депутата Атидже Вели, евродепутатите Танер Кабилов и Елена Йончева.

Представителите на ДПС изразиха своите притеснения за това,че България вместо да има надпревара за утвърждаване на човешките права се затвърждавали диктатурата. Те споделиха на наблюдателите, че се води репресивна политика за всяване на страх и напрежение в обществото, насочена към определена партия и нейните активисти. Всички тези акции, маскирани като „борба с купуването на гласове“, без да уточняват, че почти всички акции, свързани с профилактика на нарушители по места, са пряко свързани именно с ДПС.

Партията твърди още, че са получени множество сигнали от партийни активисти и граждани, които са подложени на полицейски проверки и неправомерни задържания, които ще бъдат обобщени и предоставени публично след изборите, в името на справедливостта и честността на изборния процес.

