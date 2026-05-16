Мъжете или жените вредят повече на планетата? Ново изследване обяснява

Ново научно изследване, обхващащо 22-ма учени от 13 държави, разглежда разликите между половете по отношение на въздействието върху околната среда. Според авторите на проучването, моделите на потребление и начинът на живот могат да играят съществена роля за въглеродния отпечатък на отделните групи.

"Сега има достатъчно изследвания, които показват ясни негативни въздействия на поведението на някои мъже върху околната среда и климата", каза професор Джеф Хърн, професор по социология в Университета на Хъдърсфийлд във Великобритания, съобщи Phys.org. "Това, което е удивително, е как този аспект не присъства в повечето дебати и политики за по-устойчив свят."

Защо мъжете оставят по-голям екологичен отпечатък?

Изследователите посочват, че средно мъжете имат по-голям екологичен отпечатък, като причините за това се свързват с по-висока консумация на ресурси и различия в начина на живот. В анализа се открояват фактори като по-чести пътувания, използване на транспорт, туризъм и по-висока консумация на месо. Според авторите на проучването, консумацията на месо често е част от по-широки социални модели, свързани с така наречената "хегемонна мъжественост" в различни културни контексти. Това, твърдят те, допринася за по-висок екологичен натиск в определени групи.

Извод от проучването е, че мъжете са по-склонни да участват в "неекологични" дейности, твърдят изследователите.

В същото време изследването разглежда и по-широки структурни фактори, включително индустриалното производство, добивните индустрии и военната дейност, които също имат значителен принос към въглеродните емисии.

И въпреки че учените не посочват конкретна подгрупа мъже, те твърдят, че "разрушителните екологични и социални процеси" в голяма степен се движат от "привилегировани западноевропейски държави - особено елитни бели мъже".

Част от анализа насочва вниманието към глобални икономически системи като индустриалния капитализъм и ресурсния добив.

Авторите правят и по-широк политически коментар, като отбелязват, че климатичният дебат често се пресича с идеологически различия. Според тях, в някои среди климатичните промени се отричат или омаловажават, особено в рамките на крайни политически позиции.

Авторите на изследването също отбелязват петте държави с най-високи въглеродни емисии в света: Китай е на първо място в това отношение, следван от Съединените щати, след това Индия, а Русия и Япония допълват топ петте, според доклад на Worldometer.

Изследователите продължават, като критикуват мъжете за липсата им на участие в "зелена" политика, особено в сравнение с жените.

Въпреки това, учените подчертават, че не всички мъже носят еднаква отговорност. Те изрично отбелязват, че съществуват и множество примери за активна ангажираност и усилия за устойчиво развитие, включително от страна на мъже в различни обществени сфери.

В заключение - авторите призовават за по-широк обществен дебат, който да отчита както индивидуалното поведение, така и структурните фактори, влияещи върху климатичните промени.

Изследването е публикувано в International Journal for Masculinity Studies, пише "New York Post".