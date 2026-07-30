Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ нанесоха нови удари по Иран (ВИДЕА)

30 юли 2026, 6:02 часа 872 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ нанесоха нови удари по Иран (ВИДЕА)

САЩ нанесоха нови удари по Иран, съобщава Централното командване на САЩ в изявление, цитирано от "Ройтерс". Това допълнително засили петмесечна война, която вече се разширява извън основните си фронтове и въвлича допълнителни държави от региона. Припомняме, че по-рано в сряда дрон удари американски танкер за съхранение на газ в средиземноморското египетско пристанище Дамиета, съобщи британската компания за морска сигурност Ambrey в предварителна оценка. Междувременно американски и саудитски сили нанесоха удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Източен Ирак, а Иран изстреля ракети срещу американски военнослужещи в Йордания. Още: Пострада трета "страна": САЩ и Саудитска Арабия заедно отговориха на иранска атака с ракети (ВИДЕО)

Изявление на египетското министерство на петрола потвърди, че в пристанището е избухнал пожар, но не спомена за атака с дрон. Засега не е ясно кой стои зад инцидента.

Последните удари в Ирак и Египет заплашват да въвлекат още държави от Близкия изток в конфликта, след като подкрепяните от Иран хуси в Йемен миналата седмица обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия.

Американските удари по Иран в сряда последваха обещанието на президента Доналд Тръмп по-рано през деня да отговори на Иран заради атаките срещу американски войски.

Тръмп: Сега е наш ред, ще ги ударим много тежко

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"Сега е наш ред", заяви Тръмп, като обеща да "ги удари много тежко", въпреки че отново заяви, че Вашингтон ще продължи да се стреми към мирно споразумение с Техеран.

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Иран потвърди през нощта, че е нанесъл удари по американски бази в Йордания и по кораби в Ормузкия проток, както и че е отхвърлил предложение на Оман за съвместно управление на протока - ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ.

Войната започна през февруари, когато САЩ и Израел започнаха бомбардировъчна кампания срещу Иран, която според Тръмп е трябвало да продължи само няколко седмици. Временно споразумение за прекратяване на огъня през юни се разпадна след възобновяване на бойните действия около протока, който Иран твърди, че контролира.

Цените на петрола рязко се повишиха в сряда, отбелязвайки един от най-големите скокове за петмесечната война. Фючърсите на суровия петрол Brent поскъпнаха с над 8%, като цената надхвърли значително 90 долара за барел, обръщайки голяма част от спада по-рано тази седмица, когато Тръмп неочаквано спря американските удари.

Съвместните американско-саудитски удари бяха първият случай, в който Рияд публично се присъедини към военни действия заедно с Вашингтон.

Силите за народна мобилизация на Ирак - мощни подкрепяни от Иран паравоенни групировки, включени в иракските сили за сигурност - заявиха, че най-малко 20 техни членове са били убити и 32 ранени при американско-саудитските удари срещу няколко бази в Ирак.

Иракчани са скандирали "Смърт на Америка!", докато са пренасяли телата на загинали бойци в чували за тела. 

Вашингтон и Рияд заявиха, че са нанесли удари по подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак в отговор на атаки с дронове срещу саудитски петролни обекти, извършени от иракска територия.

След съвместните удари министърът на отбраната на Саудитска Арабия се срещна с вицепрезидента Джей Ди Ванс във Вашингтон в сряда, за да призове администрацията на Тръмп да не разширява допълнително конфликта чрез атаки срещу хутите в Йемен и нови удари срещу подкрепяни от Иран милиции в Ирак.

Един от източниците добави, че подобна ескалация би отворила път към "големи неизвестни рискове". Белият дом и саудитското посолство във Вашингтон не са отговорили веднага на искане за коментар.

Американски представители неофициално са предупредили, че възобновяването на мащабни бойни операции срещу Иран крие рискове заради отрицателното въздействие върху запасите от боеприпаси.

Вашингтонският Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) изчисли тази седмица, че американската армия разполага с по-малко от 1000 ракети-прехващачи Patriot и по-малко от 250 прехващача THAAD - две ключови системи за противовъздушна отбрана. Въпреки че Иран отрича негови сили да са извършвали директни атаки от иракска територия, иранският вестник "Хамшахри" съобщи, че четирима съветници от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са били убити при ударите в Ирак.

Ударите в Ирак разкриват опасно разделение в тази нестабилна държава. Управляваното от шиити правителство е едно от малкото в света, което поддържа едновременно тесни военни и дипломатически връзки както с Техеран, така и с Вашингтон, но тези разделени лоялности са постоянен източник на напрежение и чести вътрешни безредици.

Кабинетът на премиера Али ал Заиди, който пое властта само преди два месеца, призова всички страни да избегнат ескалация и заяви, че иска да държи страната извън регионалните конфликти.

Иракското президентство осъди ударите срещу паравоенните групировки като "неприемливо нападение и грубо нарушение на суверенитета на Ирак", като същевременно призова за прекратяване на нападенията от въоръжени групи срещу съседните държави.

Йорданската армия съобщи, че е свалила пет ирански ракети. Американските бази в Йордания напоследък се превърнаха в основни ирански цели, като този месец там загинаха трима американски военнослужещи - най-тежките американски загуби от март насам.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е изстрелял няколко балистични ракети срещу американски военни обекти в Йордания и е поразил три танкера, които са се опитвали да преминат през Ормузкия проток по неразрешен маршрут.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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