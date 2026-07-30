САЩ нанесоха нови удари по Иран (ВИДЕА)

САЩ нанесоха нови удари по Иран, съобщава Централното командване на САЩ в изявление, цитирано от "Ройтерс". Това допълнително засили петмесечна война, която вече се разширява извън основните си фронтове и въвлича допълнителни държави от региона. Припомняме, че по-рано в сряда дрон удари американски танкер за съхранение на газ в средиземноморското египетско пристанище Дамиета, съобщи британската компания за морска сигурност Ambrey в предварителна оценка. Междувременно американски и саудитски сили нанесоха удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Източен Ирак, а Иран изстреля ракети срещу американски военнослужещи в Йордания. Още: Пострада трета "страна": САЩ и Саудитска Арабия заедно отговориха на иранска атака с ракети (ВИДЕО)

Изявление на египетското министерство на петрола потвърди, че в пристанището е избухнал пожар, но не спомена за атака с дрон. Засега не е ясно кой стои зад инцидента.

🚨🇺🇸 🇮🇷 BREAKING: CENTCOM has finished a heavy wave of strikes on Iran, hitting dozens of IRGC targets in answer to the missile attack on American forces.



-The wave completed at 10 p.m. ET, with CENTCOM saying its forces struck dozens of Islamic Revolutionary Guard Corps targets… pic.twitter.com/XMDceRPklF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2026

Последните удари в Ирак и Египет заплашват да въвлекат още държави от Близкия изток в конфликта, след като подкрепяните от Иран хуси в Йемен миналата седмица обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия.

Американските удари по Иран в сряда последваха обещанието на президента Доналд Тръмп по-рано през деня да отговори на Иран заради атаките срещу американски войски.

Тръмп: Сега е наш ред, ще ги ударим много тежко

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"Сега е наш ред", заяви Тръмп, като обеща да "ги удари много тежко", въпреки че отново заяви, че Вашингтон ще продължи да се стреми към мирно споразумение с Техеран.

Иран потвърди през нощта, че е нанесъл удари по американски бази в Йордания и по кораби в Ормузкия проток, както и че е отхвърлил предложение на Оман за съвместно управление на протока - ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ.

We have destroyed Iran airbase.



This war will end with iran pic.twitter.com/r8fxhkDcNQ — America Army (@UsArmySpoof) July 29, 2026

Войната започна през февруари, когато САЩ и Израел започнаха бомбардировъчна кампания срещу Иран, която според Тръмп е трябвало да продължи само няколко седмици. Временно споразумение за прекратяване на огъня през юни се разпадна след възобновяване на бойните действия около протока, който Иран твърди, че контролира.

Цените на петрола рязко се повишиха в сряда, отбелязвайки един от най-големите скокове за петмесечната война. Фючърсите на суровия петрол Brent поскъпнаха с над 8%, като цената надхвърли значително 90 долара за барел, обръщайки голяма част от спада по-рано тази седмица, когато Тръмп неочаквано спря американските удари.

Съвместните американско-саудитски удари бяха първият случай, в който Рияд публично се присъедини към военни действия заедно с Вашингтон.

🔥US-IRAN WAR



Just in: CENTCOM struck dozens of Iranian targets overnight in a “heavy wave” of airstrikes after Iran’s missile attack on US forces. IRGC command & missile sites hit.

Where’s this headed? pic.twitter.com/ef2XCjx6mW — Global Defense Analysis (@GlobalDefenseAn) July 30, 2026

Силите за народна мобилизация на Ирак - мощни подкрепяни от Иран паравоенни групировки, включени в иракските сили за сигурност - заявиха, че най-малко 20 техни членове са били убити и 32 ранени при американско-саудитските удари срещу няколко бази в Ирак.

Иракчани са скандирали "Смърт на Америка!", докато са пренасяли телата на загинали бойци в чували за тела.

Вашингтон и Рияд заявиха, че са нанесли удари по подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак в отговор на атаки с дронове срещу саудитски петролни обекти, извършени от иракска територия.

След съвместните удари министърът на отбраната на Саудитска Арабия се срещна с вицепрезидента Джей Ди Ванс във Вашингтон в сряда, за да призове администрацията на Тръмп да не разширява допълнително конфликта чрез атаки срещу хутите в Йемен и нови удари срещу подкрепяни от Иран милиции в Ирак.

Един от източниците добави, че подобна ескалация би отворила път към "големи неизвестни рискове". Белият дом и саудитското посолство във Вашингтон не са отговорили веднага на искане за коментар.

🔥US-IRAN WAR BREAKING



Fresh HIMARS rockets firing from Kuwait straight toward Iran.



CENTCOM’s “powerful response” to yesterday’s surprise attack is underway.



Tasnim also reporting explosions on Qeshm Island. Region on edge—what’s next? pic.twitter.com/FXkz5dIWpl — Global Defense Analysis (@GlobalDefenseAn) July 30, 2026

Американски представители неофициално са предупредили, че възобновяването на мащабни бойни операции срещу Иран крие рискове заради отрицателното въздействие върху запасите от боеприпаси.

Вашингтонският Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) изчисли тази седмица, че американската армия разполага с по-малко от 1000 ракети-прехващачи Patriot и по-малко от 250 прехващача THAAD - две ключови системи за противовъздушна отбрана. Въпреки че Иран отрича негови сили да са извършвали директни атаки от иракска територия, иранският вестник "Хамшахри" съобщи, че четирима съветници от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са били убити при ударите в Ирак.

Ha comenzado.



Estados Unidos 🇺🇸 está atacando a Irán 🇮🇷 esta noche como consecuencia del ataque iraní 🇮🇷 de ayer contra una base estadounidense 🇺🇸 en Jordania 🇯🇴.



En el vídeo se pueden observar varios misiles lanzados contra Irán 🇮🇷 desde un HIMARS 🇺🇸. pic.twitter.com/MkMJKLJJ42 — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) July 30, 2026

Ударите в Ирак разкриват опасно разделение в тази нестабилна държава. Управляваното от шиити правителство е едно от малкото в света, което поддържа едновременно тесни военни и дипломатически връзки както с Техеран, така и с Вашингтон, но тези разделени лоялности са постоянен източник на напрежение и чести вътрешни безредици.

Кабинетът на премиера Али ал Заиди, който пое властта само преди два месеца, призова всички страни да избегнат ескалация и заяви, че иска да държи страната извън регионалните конфликти.

Иракското президентство осъди ударите срещу паравоенните групировки като "неприемливо нападение и грубо нарушение на суверенитета на Ирак", като същевременно призова за прекратяване на нападенията от въоръжени групи срещу съседните държави.

Йорданската армия съобщи, че е свалила пет ирански ракети. Американските бази в Йордания напоследък се превърнаха в основни ирански цели, като този месец там загинаха трима американски военнослужещи - най-тежките американски загуби от март насам.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е изстрелял няколко балистични ракети срещу американски военни обекти в Йордания и е поразил три танкера, които са се опитвали да преминат през Ормузкия проток по неразрешен маршрут.

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