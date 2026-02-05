Любопитно:

"Специални проблеми" между България и САЩ принудили Желязков да подпише Съвета за мир

Премиерът в оставка Росен Желязков е подписал т.нар. Харта за участие на България в "Съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп в Давос заради "специални проблеми" между САЩ и България. Това твърди в своя позиция евродепутата от Европейската народна партия (ЕНП) и българската ДСБ Радан Кънев в профила си в социалните мрежи. Той е поставил лично въпроса на заседание на групата на десните в европарламента.

"Отбелязах, че подписването на т.нар. Харта на личното международно ЕООД на Тръмп е съществен риск за ЕНП - защото от целия ЕС подписват само двама правителствени ръководители - добре известният Виктор Орбан и недотам известният Росен Желязков, който е обичайно, и в общи линии коректно, описван като "проевропейски премиер от ЕНП". Дебатът на група беше в контекста на Гренландската криза и неравностойното търговско споразумение между ЕС и САЩ. Подчертах, че отношението към рекетьорската политика на Доналд Тръмп и единният европейски отговор срещу нея ще бъдат част от предизборната кампания у нас. И предупредих да не се изненадват, че аз лично силно ще атакувам ГЕРБ и Борисов за този подпис - от изцяло принципни позиции и убеждения", заявява Кънев.

Признания

"Интересен беше отговорът на г-н Вебер: "По отношение на ситуацията с България: в Загреб Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана", посочва евродепутатът. "Подчертавам, че това е обмен на реплики пред стотици хора - депутати и служители на депутатите, на групата и на ЕП. Никога не цитирам публично лични разговори", уточнява Кънев.

"Това много се различава от обясненията, които Бойко Борисов даде пред нашите медии. Аз лично с тревога разбирам, че между България и САЩ има "special issues". И само подозирам, а и се надявам, че тези "issues" са лични, а не национални. И ще съм възмутен, ако лични проблеми водят до национални унижения и рискове", пише още Радан Кънев, индиректно насочвайки вниманието към спекулациите, че санкциите "Магнитски" върху лидера на ДПС-НН Делян Пеевски са били основния мотив за участието ни в "Съвета за мир".

