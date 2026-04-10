Проф. Костадин Ангелов: Кабинетът "Желязков" даде старт на инвестиции в невиждан мащаб в общините, градовете и селата – това e моделът ГЕРБ

Снимка: Проф. Костадин Ангелов и кметовете на Велико Търново и Свищов Даниел Панов и Генчо Генчев са единодушни: Програмата за общински проекти е най-смислената регионална политика

Инвестиции в невиждан мащаб започнаха да се реализират във всички български общини през 2025-а година. Правителството на ГЕРБ и Росен Желязков даде реален старт на Националната инвестиционна програма за общините – най-смислената регионална политика, инициирана още през 2024-а година от ГЕРБ-СДС. Това коментира водачът на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново и региона проф. д-р Костадин Ангелов.

Планиране е ключовата дума в програмата за общински проекти, или т.нар. Приложение №3 към държавния бюджет. Хоризонтът е петгодишен – 2024-2028. Този период позволява на всяка община да си планира инвестициите, да ги подреди съобразно тежестта на проблемите, които иска да реши, техническата и проектната готовност, секторните политики. За разработването на модела голяма роля има Националното сдружение на общините в Република България.

„Програмата за общинските проекти е категорично доказателство, че ГЕРБ не дели общините нито на малки и големи, нито според това от коя партия е кметът. С реализираните инвестиции най-много се хвалят кметове, които иначе не спират да критикуват ГЕРБ и правителството“, категоричен е проф. Костадин Ангелов. И добавя, че неслучайно партньорите на ГЕРБ-СДС в управленската формула на Кабинета „Желязков“ подкрепиха и продължават да подкрепят този механизъм, тъй като той води до ускорено развитие на регионите, до подобряване на жизнената среда и качеството на живот във всяка българска община. И не по-малко важно - до решаване на проблеми, затлачени от продължаващите „промяната“ „спасители“.

Обновеният път към римския град Никополис ад Иструм

91 млн. евро се влагат по Програмата за общините във Великотърновско.

Десетте общини извеждат на преден план инвестициите във ВиК-сектора - общините Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Стражица, Елена, Павликени реализират проекти за десетки километри нови водопроводи. Така например в Старата столица ще се ремонтират над 8 км. улици и още толкова водопреносна мрежа. В двете села на воден режим – Ресен и Никюп, са одобрени проектите за целите вътрешни водопроводни мрежи, или над 40 км. нови тръби за питейна вода, обяснява проф. Ангелов. И пита опонентите на ГЕРБ – толкова ли е лош моделът „Борисов“, след като очевидно е насочен към решаване на един от най-големите проблеми – безводието.

Близо 17 км. водопроводи са сменени в Стражица и пет села по механизма за общините, а община Свищов чака споразумения за 15,6 км. нови тръби за вода за седем села с воден режим.

Над 70 км. са обновените общински пътища.

Основният ремонт на натоварената улица „Мармарлийска“ с нови водопроводи във Велико Търново

Дълги години общините трудно намираха пари за основни ремонти на четвъртокласната мрежа. А по дължина тя не отстъпва на републиканските пътища. След стартирането на Приложение №3 към бюджета местната власт намери сигурен механизъм за рехабилитация на пътищата между малките населени места, включително и за изграждане на вътрешни улици и тротоари. Само за годината, в която ГЕРБ управлява с Кабинета „Желязков“, над 70 км. са обновените общински пътища във Великотърновско. Шосета, които над 30 години бяха осеяни с дупки и кратери, като Дичин-Русаля, Крушето-Никюп-Ресен, отсечката до римския град Никополис ад Иструм, Павел-Совата и много други на територията на десетте общини във Великотърновско, вече изглеждат като на запад – с гладък асфалт, предпазни съоръжения, адекватна маркировка, нови знаци, светлоотразителни колчета, водостоци и др.

Знакови културни обекти също се модернизират по общинската програма

3 млн. евро се влагат в парк „Калето“ в Свищов

Сред тях са парк „Калето“ в Свищов – една от емблемите на крайдунавския град, с археологически останки от няколко епохи. 3 млн. евро за вложени с цел съхранение на културно-историческото наследство на Свищов и обновяване на градската среда.

Във Велико Търново пък стартира основният ремонт на Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ – залата с 2500 души капацитет, която наскоро отбеляза 40-ата си годишнина. С мащабната реконструкция, в която се влагат над 5 млн. евро, се решават основни проблеми като санирането на покрива, осигуряването на адекватна климатизация и отопление и създаването на комфортна среда за големите културни и спортни събития.

През месец май започва модернизацията на Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ във Велико Търново

„Местната власт има нужда да продължат инвестициите в градовете и селата, за да не се сложи прът в колелетата на развитието на общините. За жалост, такива индикации вече има – заради неадекватните действия на служебното правителство общините са заплашени от нулева година. Не го казвам аз – казват го кметовете. Единственият начин да спрем това е да не позволим България да бъде поле за нов политически експеримент, а да гласуваме в името на реда, работата и растежа“, завърши проф. Ангелов.