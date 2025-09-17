Войната в Украйна:

Радев иска още по-силна европейска отбрана срещу "потенциални заплахи", без да назовава Русия

17 септември 2025, 11:17 часа 248 прочитания 0 коментара
Радев иска още по-силна европейска отбрана срещу "потенциални заплахи", без да назовава Русия

"Начинът да гарантираме мира и сигурността в Европа е да поемем много по-голяма отговорност за нашата собствена сигурност и да развием отбранителни способности, които да противодействат на всяка потенциална заплаха", заяви президентът Румен Радев на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България.

По думите му това означава да инвестираме много повече в развитието на съвременни отбранителни способности. "Не само да попълним запасите от конвенционални средства, но и да развиваме нови технологии. Войната в Украйна по безспорен начин доказа необходимостта от тези технологии. Всички виждаме, че докато в началото най-търсените стоки бяха боеприпаси и танкова техника, постепенно, разбира се, тяхното значение не е отслабнало, не е намаляло, но постепенно вниманието се прехвърли все повече към съвременни нови технологии с голям асиметричен ефект", коментира президентът.

Войната ни дава много нови уроци и изисква ние да бъдем много динамични в пренастройването на нашите отношения към военните технологии и към начина на организиране на военна продукция, каза държавният глава. За да бъдем успешни в тези начинания, на първо място, трябва да преодолеем дълбоката фрагментация в европейската отбранителна наука и отбрана. Трябва да развием широко паневропейско сътрудничество, за да можем да преодолеем дефицита от критични способности, каза Радев.

Още: Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)

Перспективите

Войната в Украйна, в сърцето на Европа, се ожесточава и разширява своя пространствен обхват. Нашият стратегически съюзник САЩ съвсем естествено в тази глобална геополитическа динамика фокусира своето внимание все повече и към Пасифика, коментира още държавният глава.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Чешката отбранителна индустрия е добре известна в световен мащаб със своето качество и надеждност, но българската отбранителна индустрия от своя страна има дългогодишни традиции, богати традиции и сигурно присъствие на международните пазари, каза Радев, предава БТА. Страната ни е един от лидерите в Европа в производството на боеприпаси и леко оръжие. Но нашите фирми успешно разширяват своето портфолио и с разработването на нови технологии, отбеляза президентът.

Още: След среща с ютубър: Радев сигнализира за злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Чешката държава се притичва на помощ на младата българска държава след нашето освобождение през 1878 г. в редица важни области, спомагащи нашето развитие, отбеляза президентът.

Днес нашите отношения, особено в областта на икономиката, са изключително динамични. Чехия е сред водещите и икономически, и търговски партньори на България. Стокообменът непрекъснато расте, чешките инвестиции в България обхващат все повече области от икономическия спектър, посочи президентът. По думите му имаме всички предпоставки да продължим това успешно сътрудничество и в областта на отбранителната индустрия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Русия Румен Радев европейска отбранителна политика европейска отбрана война Украйна Европейска сигурност
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес