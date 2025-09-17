Радев иска още по-силна европейска отбрана срещу "потенциални заплахи", без да назовава Русия

"Начинът да гарантираме мира и сигурността в Европа е да поемем много по-голяма отговорност за нашата собствена сигурност и да развием отбранителни способности, които да противодействат на всяка потенциална заплаха", заяви президентът Румен Радев на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България.

По думите му това означава да инвестираме много повече в развитието на съвременни отбранителни способности. "Не само да попълним запасите от конвенционални средства, но и да развиваме нови технологии. Войната в Украйна по безспорен начин доказа необходимостта от тези технологии. Всички виждаме, че докато в началото най-търсените стоки бяха боеприпаси и танкова техника, постепенно, разбира се, тяхното значение не е отслабнало, не е намаляло, но постепенно вниманието се прехвърли все повече към съвременни нови технологии с голям асиметричен ефект", коментира президентът.

Войната ни дава много нови уроци и изисква ние да бъдем много динамични в пренастройването на нашите отношения към военните технологии и към начина на организиране на военна продукция, каза държавният глава. За да бъдем успешни в тези начинания, на първо място, трябва да преодолеем дълбоката фрагментация в европейската отбранителна наука и отбрана. Трябва да развием широко паневропейско сътрудничество, за да можем да преодолеем дефицита от критични способности, каза Радев.

Перспективите

Войната в Украйна, в сърцето на Европа, се ожесточава и разширява своя пространствен обхват. Нашият стратегически съюзник САЩ съвсем естествено в тази глобална геополитическа динамика фокусира своето внимание все повече и към Пасифика, коментира още държавният глава.

Чешката отбранителна индустрия е добре известна в световен мащаб със своето качество и надеждност, но българската отбранителна индустрия от своя страна има дългогодишни традиции, богати традиции и сигурно присъствие на международните пазари, каза Радев, предава БТА. Страната ни е един от лидерите в Европа в производството на боеприпаси и леко оръжие. Но нашите фирми успешно разширяват своето портфолио и с разработването на нови технологии, отбеляза президентът.

Чешката държава се притичва на помощ на младата българска държава след нашето освобождение през 1878 г. в редица важни области, спомагащи нашето развитие, отбеляза президентът.

Днес нашите отношения, особено в областта на икономиката, са изключително динамични. Чехия е сред водещите и икономически, и търговски партньори на България. Стокообменът непрекъснато расте, чешките инвестиции в България обхващат все повече области от икономическия спектър, посочи президентът. По думите му имаме всички предпоставки да продължим това успешно сътрудничество и в областта на отбранителната индустрия.