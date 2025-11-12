Румен Радев допусна, че нарочно се прави криза с горивата - за да спечели някой

Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни. Това написа президентът Румен Радев в профила си във Facebook по повод промените в закона заради американските санкции срещу "Лукойл".

ОЩЕ: Проспахме възможността да ни отложат санкциите за "Лукойл": Мнение на Милен Керемедчиев

Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното... Публикувахте от Румен Радев в Вторник, 11 ноември 2025 г.

Президентът допълва още, че ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, е трябвало особеният управител да е назначен досега.

ОЩЕ: "Политически пинг-понг или падане на кабинета": Експерт очаква "Лукойл" да зацикли

И уточнява, че управляващите са имали законовото право да го направят, тъй като институтът на особен търговски управител е уреден още през 2023-та г. с приет закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол. Те са приети и в други европейски държави със сходен казус, посочва още държавния глава.

Радев посочва още, че през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. И пита: "А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?".