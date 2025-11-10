Росен Желязков загатна кой ще управлява "Лукойл" - няма да е компания

Винаги е имало конкретни имена за поста особен управител, още от хипотезата за диверсификация от руския нефт. Щом законът влезе в сила, ще ги обявим. Особеният управител е физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ за техния интегритет. Това каза премиерът Росен Желязков, който коменитра темата с "Лукойл".

И още - на 7 ноември Politico публикува материал за нашата рафинерия и тази на "Лукойл" в Румъния, като там беше изрично посочено, че продажба на тези активи ще изисква одобрение и на американското финансово министерство заради наложените от САЩ санкции.

На въпрос може ли да се стигне до криза с горивата, Желязков помоли да не се спекулира с тази тема. "В страната има достатъчно горива - както запаси в държавния резерв, така и процесирани горива", обясни премиерът.

Относно разполагането на антидрон система в Бургас и взетите специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на "Лукойл" Желязков обясни, че това са превантивни действия, за да се запази критичната инфраструктура - част от която е рафинерията в Бургас.

"Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, които са собственост на руски компании, така че тези превантивни действия са с оглед на това да се запази критичната инфраструктура, каквато представлява и рафинерията, и другите обекти на инженерната инфраструктура на "Лукойл". Тези действия са превантивни", каза той.

За Бюджет 2026

По темата за бюджета за 2026 г. Желязков посочи, че се води диалог и очаква тази седмица да се проведе заседание на Тристранния съвет.

Желязков обясни и че бюджетната процедура не може да бъде блокирана. "Тристранният диало е форма на координация и процедура, която не ограничава правителството, но е важна за постигането на бих нарекъл социалните интереси на всички в настоящата страна. Отнасяме се много отговорно, срещаме се с работодателите, надявам се тази седмица да има тристранен съвет и бюджетът да бъде внесен в НС", каза той.

"Има обмяна на мнения, но в социалния диалог ползите за едни, са недостатъци за други. Трябва да намерим необходимия баланс, защото този бюджет, освен че е първият бюджет в евро, трябва да отговори и на страховете на обществото - да няма висока инфлация и да няма намаляване на доходите. Държавата да продължава да инвестира в инфраструктура. Ако се наложи отпадане на едни приходоизточници, трябва да се посочи какви биха били техните алтернативи и това е разговор с работодателите", обясни премиерът.

Той отрече да има риск да влезем в дългова спирала.