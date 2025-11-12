"Политически пинг-понг или падане на кабинета": Експерт очаква "Лукойл" да зацикли

"Особен управител в "Лукойл" трябва да бъде назначен. България трябва да поиска дерогация, за да може да не влязат санкциите в сила от 21 ноември. Ако се сравним с Германия, се бавим, но по отношение на плановете, трябваше да се случат по-рано. Малко закъсняхме по отношение на особения управител в "Лукойл". Това заяви Валентин Кънев, председател на Балканската Черноморска газова и петролна асоциация пред БНТ.

Според него, ако "Лукойл" не предложи компания, която да купи активите, процесът може да се зацикли и да се затрудни във времето. За да се преодолее този проблем, може да се стигне до изкупуване на активите на рафинерията от държавата, изтъкна Кънев.

Политически "пинг-понг" за "Лукойл"

Снимка: Getty images

Бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски смята, че управляващите много добре знаят какво правят с "Лукойл". "Бойко Борисов и Делян Пеевки са от 20 години във властта, Румен Радев е от 10 години президент, Делян Добев също е отдавна в политиката. Самият Слави Трифонов е патриархът на политиката", обобщи Севлиевски.

Според него държавният глава знае, че правителството чака САЩ да им одобрят Закона за "Лукойл", минал за 30 секунди в Комисията по енергетика в Народното събрание. "В момента се прави политически пинг-понг за рафинерията в Бургас", коментира Севлиевски.

Той смята, че правителството може да падне, ако не реши проблема с "Лукойл". Севлиевски обаче е на мнение, че това може и да не стане, тъй като със сигурност правителството знае какво да прави и търси стратегически инвеститор за рафинерията.