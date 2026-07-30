Георги Траков: В зеленчукопроизводството няма място за компромис

В сърцето на Тракийската низина, където плодородната земя и дългогодишните традиции в зеленчукопроизводството вървят ръка за ръка, се намира стопанството „Екоплод Милево“. Като част от програмата BILLA Градини то доставя свежи български плодове и зеленчуци, отгледани по високи стандарти за качество и с грижа към природата. С Георги Траков – земеделец с над 30 години опит, разговаряме за предизвикателствата в бранша, силата на добрия екип и партньорството, което помага българската продукция да достига до трапезата на хиляди семейства.

Разкажете ни за себе си и вашата ферма – какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

Продължавам семейната традиция, но извън обсега на нашето стопанство, тук всеки живее със зеленчукопроизводството. Дори децата, които от 10-годишна възраст са на полето по свое желание и се учат. В село Милево винаги сме били земеделци, а това, че фермата ни стана доставчик на BILLA Градини, пренесе мащаба ни на друго ниво. Имаме над 300 декара обработваеми земи и отглеждаме всички зеленчуци, които българинът традиционно търси – зеле, пъпеши, домати, краставици, пипер, патладжан, салати, репички, зелен лук, тиквички, картофи, цвекло, целина и много други. Можем да се похвалим, че партньорството ни с BILLA направи българския пъпеш толкова популярен. Преди десет години го нямаше в магазинната мрежа.

Как изглежда един ваш работен ден?

Започва винаги рано. В момента сме в период на активно плододаване и организация на хората по прибиране на продукцията, обработка и подготовката й за доставка е най-важна. Работим 360 дни в годината, като през лятото сме на полето по 10 часа. През сезона екипът ни достига над 60 души.

Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

При отглеждането на зеленчуците с нищо не трябва да се прави компромис. Там грешките са видими веднага, ако не влагаш сърце, труд и ресурси. Случвало се е понякога да се откажем от насаждения, ако те не отговарят на стандарта за качество на BILLA - тогава веднага се засажда нова реколта. За да намалим риска, го правим на различни полета със застъпване на плододаването.

Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

За хората в бранша това масово е недостигът на работна ръка, но за нас най-притеснителни са изненадите на времето. Миналата година паднаха силни градушки, но диференцирането на риска с различни ниви ни позволи да не допуснем намаляване на доставките към BILLA. Това е най-добрият и коректен партньор. Все повече се насочваме и към оранжерийно производство, за да минимизираме риска.

Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

Няма етап от работата, който да не ме вълнува, колкото и да е изтощаващ физически. Аз просто си обичам работата. Преживявам всичко като лична победа - още при засаждането на разсадите усещането за ново начало носи надежда, че нещата тръгват. После, при прибирането на реколтата като хвана в ръка добрия продукт, също се гордея. И разбира се, удоволствието е неизмеримо, когато видя, че клиентът е доволен.

От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

Заедно сме от 15 години и от самото начало сме в проекта BILLA Градини. Предложението ни да произвеждаме за клиентите на BILLA бе възприето и се доказа във времето. Щастлив съм, че практиките на агрономите ни са в пълен синхрон и гонят максимално качество и чистота на продукцията. Едно е да го можем ние, но друго е партньорът ти да го разбира – тогава доверието се изгражда лесно.

Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да тръгнат по вашия път?

Ако човек е сам, да не тръгва. Зеленчукопроизводството изисква екип. Един млад човек трябва да се обгради с опитни хора, за да създаде добра основа за бизнес. Ако трябва днес наново да направя стопанство и нямам подкрепата на общността до себе си, не знам дали ще имам куража.