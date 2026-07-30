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Пожари на Крит и Лесбос, загинали пожарникари и евакуирани хора

30 юли 2026, 9:18 часа 819 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пожари на Крит и Лесбос, загинали пожарникари и евакуирани хора

Огромни пожари горят на гръцките острови Крит и Лесбос. Трима пожарникари са загинали, предава БНР. На остров Крит огънят се е разпространил на 20 километра. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани и прекараха нощта в спортни зали. Гасене по въздух е невъзможно да се приложи, тъй като силата на вятъра достигна 100 километра в час. На терен са над 200 пожарникари, но вятърът разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. Десетки хора се евакуираха на брега на морето, като се наложи властите да ги транспортират оттам с яхти. Още: Над 220 000 евакуирани заради огнен ад в Испания и Франция (ВИДЕО)

На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Големият пожар на остров Парос е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури със силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от Гражданска защита. За палене на огън на открито глобяват и арестуват. Още: Над 1000 евакуирани заради горски пожари в Турция

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Пожар Пожарникари загинали евакуирани хора
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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