Наказаният депутат за "лъжци и долни манипулатори" обяви дали се извинява

Стоян Тричков, депутат от парламентарната група на "Прогресивна България", който беше наказан от председателя на парламента за това, че нарече опозицията "лъжци и манипулатори", коментира своето поведение. Вчера се стигна и до спречкване между депутати.

"Тонът в парламента трябва да бъде по-висок и да се промени спрямо ниското ниво от последните години. Затова, когато от високата трибуна на парламента се изричат откровени лъжи, ние няма как да стоим безразлични и да не реагираме", заяви той.

"Надявам се опозицията да чуе съдържанието на думите в нашата декларация, защото там става въпрос за това къде са основните лъжи на опозицията, свързани с бюджета, както и по други теми", допълни още той.

Източник: БГНЕС

Още: Депутат на Радев нарече опозицията "лъжци и долни манипулатори" (ВИДЕО)

Тричков беше попитам по бТв дали съжалява за думите си и дали се извинява за тях.

"Аз казах истината и приемам забележката. Но няма как да променя мнението си, че е недопустимо от парламентарната трибуна да се изричат лъжи. Недопустимо е да се лъже, а да се посочва лъжата трябва, даже сме длъжни да се правим. Когато опозицията казва, че ние сме срещу изграждането на Национална детска болница, трябва да се реагира, защото това не е вярно", обяви той.