"Тя е в една лодка с Радев": Йотова е най-одобряваният политик в страната

Към момента Илияна Йотова е най-одобрявания политик в страната. Това сочи социологическо проучване на "Алфа Рисърч", проведено малко преди изтичането на 100-те дни на кабинета "Радев", от периода 17-23 юли като част от регулярния мониторинг на агенцията.

Йотова се радва на 50% одобрение от анкетираните българи срещу 29% неоподбрение.

"Тя е със сериозен кредит на доверие. Към момента тя е най-одобряваният политик в страната", заяви Боряна Димитрова, социолог от "Алфа Рисърч".

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Тя уточни, че проучването приключва ден преди Йотова да обяви кандидатурата си, т.е това е оценка за нея като президент, а не като кандидат за поста.

"Йотова и Радев и сега са в една лодка"

"Президентските избори са много силно мажоритарни, безспорно политическата подкрепа има голямо значение, но най-голям импулс в електоралната динамика дава конфигурацията, в която ще са останалите кандидати", коментира още Димитрова.

Източник: БГНЕС

По думите й има 3 значими фактора, които ще влияят върху подкрепата за Йотова.

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"Първо, отношението й към изпълнителната власт. Йотова и Радев и сега са в една лодка. Една увеличаваща се критика към изпълнителната власт неминуемо ще води до негативи по отношение на президента. Парламентът определи възможно най-ранната дата. Стратегията е да се гласува преди да сме влезли в зимния период и неизбежните негативи с него. Другият фактор са останалите кандидати, дали недоволството ще намери израз в един консолидиран кандидат. И на трето място, различни конюктурни събития", допълни още социологът.

Според Димитрова тепърва ще се види как ще се отрази отказът на Йотова да наложи вето на Бюджет 2026.